Департамент окружающей среды начнет отправлять землевладельцам прямые уведомления

Перевод: Павел Соболев

Леэло Кукк, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы, рассказала, что основой изменения практики являются отзывы, полученные от землевладельцев, и их желание получать информацию обо всех изменениях, связанных с ценными видами.

«Многое зависит от решения владельца делать или не делать что-то на своем участке в сфере охраны природы. Чтобы владельцы могли более осознанно строить свои планы и принимать решения, заботящиеся о природе, в будущем мы будем давать прямое уведомление, когда в регистр вносится новая информация или изменяются существующие данные», - сказал Кукк.

Уже в марте Департамент окружающей среды разослал землевладельцам пилотные письма об изменениях в средах обитания в Пярнумаа. В ближайшие недели землевладельцам по всей Эстонии будут отправлены электронные письма об изменениях в данных о среде обитания в лесу и среде обитания других видов II и III категорий охраны. До сих пор Департамент окружающей среды отправлял прямые уведомления только об обнаружении самых охраняемых видов, то есть I категории охраны.