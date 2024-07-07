Уже сейчас землевладелец может увидеть на портале окружающей среды или в лесном регистре, какие ценные виды, нуждающиеся в природоохранных мерах, находятся на его земле. Теперь Департамент окружающей среды еще больше приблизит информацию к землевладельцу и начнет информировать об изменениях в регистре по электронной почте.
Департамент окружающей среды начнет отправлять землевладельцам прямые уведомления
Перевод: Павел Соболев
Леэло Кукк, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы, рассказала, что основой изменения практики являются отзывы, полученные от землевладельцев, и их желание получать информацию обо всех изменениях, связанных с ценными видами.
«Многое зависит от решения владельца делать или не делать что-то на своем участке в сфере охраны природы. Чтобы владельцы могли более осознанно строить свои планы и принимать решения, заботящиеся о природе, в будущем мы будем давать прямое уведомление, когда в регистр вносится новая информация или изменяются существующие данные», - сказал Кукк.
Уже в марте Департамент окружающей среды разослал землевладельцам пилотные письма об изменениях в средах обитания в Пярнумаа. В ближайшие недели землевладельцам по всей Эстонии будут отправлены электронные письма об изменениях в данных о среде обитания в лесу и среде обитания других видов II и III категорий охраны. До сих пор Департамент окружающей среды отправлял прямые уведомления только об обнаружении самых охраняемых видов, то есть I категории охраны.
«Мы отправляем письмо-уведомление об охраняемых видах или средах обитания, которые могут привести к ограничениям по охране природы, - сказала Кукк. - Во многих случаях это не означает серьезных ограничений: практическое правило заключается в том, что виды не следует намеренно тревожить или уничтожать; в некоторых случаях, например, весной и летом, действуют временные ограничения».
Письма отправляются на адреса электронной почты, внесенные в регистр народонаселения, поэтому важно, чтобы землевладельцы имели действующий адрес электронной почты в регистре.
В содержание письма-уведомления добавлены ссылки, с помощью которых землевладелец может просмотреть границы обитания на своем участке. Ссылка также включает ссылку на сайт с более подробной информацией об охране видов, обитающих на земле, а также о том, какие условия и ограничения должен учитывать землевладелец. Ссылка на среду Recommy также добавлена в письмо-уведомление Департамента окружающей среды, где получателя письма просят оставить отзыв, чтобы предоставить информацию максимально ясно и содержательно. Recommy - партнер Департамента окружающей среды и безопасная среда для сбора обратной связи.