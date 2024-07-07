Дело о домогательствах в Вильяндиской академии культуры: Тартуский университет обвинили в отсутствии должной реакции

Перевод: Павел Соболев

Мартин Александер Нооркыйв пишет в социальных сетях, что университет разослал публичное сообщение, и было бы правильно, если бы кто-то из университета публично указал на основные недостатки этого сообщения. «Боюсь, что на данный момент общественности донесено сообщение о том, что даже в Тартуском университете нельзя полагаться на своего работодателя. Это не может оставаться нашим посланием».

По мнению Нооркыйва, случай не уникален, поскольку эстонское общество полно такого поведения. «Труднее найти женщину, которая не могла бы рассказать подобную историю. И это в моих глазах не смягчающее обстоятельство, а, скорее, отягчающее. Тартуский университет установил для себя более высокую планку, а это решение (и сопровождающее его публичное сообщение) идет ниже этой планки, и тем самым помогает воспроизводить проблему. Важно, чтобы ни одна другая жертва не считала в сообщениях Тартуского университета то, что в таких случаях лучше ничего не говорить».

Нооркыйв отмечает, что неверно называть эти действия ошибкой в управлении. По его мнению, речь идет о длительном преследовании, домогательствах с сексуальным подтекстом, неоднократном злоупотреблении властным положением и ряде других различных действий. «Подобное публичное узаконивание этих действий явно унижает и посылает неверный сигнал».

По мнению Нооркыйва, Тартуский университет должен был бы уволить руководителя академии. «На мой взгляд, никоим образом не приемлемо, чтобы решение ситуации заключалось в том, чтобы исполнитель таких действий оставался на своем посту, а тот, в отношении кого они были совершены, уходил. Уход позже из-за давления СМИ не изменил этого, напротив, это также дает сигнал о том, что работодатель вас не защищает, вам придется самому обнародовать эту информацию и рисковать негативным вниманием, которое может последовать за этим».

Он отметил, что если университет пообещал быть безопасным местом для своих членов, такое решение и последующее публичное общение имеют прямо противоположный эффект, так как чувство безопасности снизилось у жертвы, потому что почти ничего не было предпринято. «И многие преследователи годами исходят из такого предположения», - заметил Нооркыйв.

6 июля стало известно, что директор Вильяндиской академии культуры Юко-Март Кылар покидает пост директора из-за обвинений в том, что он домогался своей подчиненной. Мэр Вильянди Йохан-Кристьян Коновалов заявил, что инцидент был очень прискорбным и постыдным.