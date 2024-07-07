Долгая дорога в «Дюну»: как НАСА готовит астронавтов к жизни на Марсе

Это притом что из объявления даже не было очевидно, что волонтерам в принципе собираются платить. Как выяснилось позже, относительно скромную, по американским меркам, зарплату: порядка $60 тыс за весь срок миссии.

Экипаж тренировочной марсианской миссии CHAPEA 1. Фото: NASA

Марсианский модуль площадью почти 160 кв. м, имитирующий участок поверхности Красной планеты, был целиком отпечатан на 3D-принтере.

В противном случае миссия вряд ли была бы возможна. Тащить с собой за миллионы километров строительные блоки, чтобы собирать из них что-то уже на Марсе, - слишком затратно и совершенно неоправданно.

Строить колонистам придется, обходясь исключительно подручными материалами, из которых на Марсе — пыль да песок. Зато уж этого добра там с избытком, а потому и проблем с порошком для 3D-печати возникнуть не должно.

Годовое «заключение» отобранной четверки стало самым продолжительным и наиболее комплексным экспериментом по моделированию космических полетов.

Основная задача миссии - изучить физиологические и психологические эффекты, которые оказывает на человека подобное межпланетное путешествие.

Еще раз подчеркну: не сам длительный космический перелет (даже по самой короткой известной дороге добираться до Марса при существующих технологиях придется от семи до девяти месяцев), а повседневная жизнь первых колонистов уже по прибытии на место.