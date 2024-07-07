В Санкт-Петербурге задержан гражданин Эстонии: ему предъявлено обвинение по двум статьям

Гражданин Эстонии попытался провезти из Санкт-Петербурга в Великобританию 12 000 пачек сигарет на полтора миллиона рублей (почти 16 000 евро). Злоумышленник создал преступную группировку, устраивая свой нелегальный табачный бизнес, пишет 47news со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

Вместе с соучастником гражданин Эстонии приобрел в городе на Неве сигареты с акцизными марками Республики Беларусь и хотел вывезти их под видом постельного белья и одежды. Получилось 36 пакетов, которые оформляли как посылки в разных районах города.

Таможня в «Пулково» заподозрила контрабанду при сканировании международных отправлений. Гражданин Эстонии предложил одному из сотрудников взятку в 250 000 рублей (более 2500 евро).

Возбуждены уголовные дела по факту контрабанды табачной продукции и дачи взятки в крупном размере.