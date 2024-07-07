Первый шок после повышения процентных ставок ударил по рынку недвижимости Эстонии в конце 2022 года. После этого мы наблюдали адаптацию всех участников рынка, что привело к снижению уровня активности на 20-30 процентов от пикового уровня, сообщает агентство недвижимости Uus Maa.
Uus Maa: люди часто продают свою недвижимость вынужденно
Все ключевые показатели (количество сделок и медианная цена) снова достигли дна рынка. Рост числа предложений более чем на 25 процентов указывает на то, что люди часто вынужденно продают свое имущество.
Те, кто продает свой единственный дом, также переходят на рынок аренды, что показывает снижение предложений на рынке и рост цен. Поскольку рынок аренды более эффективен, чем рынок продаж, это указывает на направление, в котором будет двигаться рынок продаж в ближайшее время. В среднесрочной перспективе новый рост на рынке недвижимости будет обеспечен экономическим ростом и увеличением покупательской способности людей. На рынках развитых стран цены уже растут, но предыдущий быстрый рост нашего рынка и длительный экономический спад увеличивают время восстановления.
По всей Эстонии в июне было заключено менее 1450 сделок с квартирной собственностью, что за последние два года превышало только результаты января и февраля 2023 года и января 2024 года. По сравнению с прошлым годом было заключено на 28 процентов меньше сделок. Пятый месяц подряд медианная цена сделок в годовом сравнении также снижалась, упав на шесть процентов до уровня 2114 €/м². В первом полугодии было заключено около 9200 сделок, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Медианная цена сделок (2021 €/м²) была на пять процентов ниже по сравнению с тем же периодом.
В Таллинне в июне по предварительным данным было заключено только 573 сделки, что было третьим случаем в этом году, когда количество сделок оказалось ниже 600. За первые шесть месяцев в Таллинне по предварительным данным было заключено 3631 сделки, что на 17 процентов меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. Если учитывать реальную активность рынка, включая продажи новостроек по публичным предложениям, а не на основе ранее заключенных сделок, то и здесь мы видим снижение активности.
Снижение широкомасштабное
В июне было заключено примерно на 25 сделок меньше, чем ожидалось, и вторичный рынок также показал значительное падение (около 20% по сравнению со средним результатом за предыдущие 12 месяцев). Медианная цена сделок по сравнению с первым полугодием прошлого года снизилась на один процент (2836→2796 €/м²). Однако состояние квартир, дошедших до сделки, улучшилось, поэтому для достижения соглашения квартира в среднем состоянии должна торговаться с дисконтом до десяти процентов от цены предложения. Число предложений на рынке выросло значительно (+28% по сравнению с прошлым годом), а цена предложения упала на 2,5 процента от пикового уровня.
Среди крупнейших городов лучше всего справился Тарту по сравнению с первым полугодием прошлого года - снижение количества сделок составило 14% (886→764) и снижение медианной цены лишь три процента (2476→2402 €/м²). Снижение в основном было вызвано уменьшением доли новостроек, в то время как рост числа предложений был умеренным по сравнению с другими регионами (+13% по сравнению с июнем прошлого года). В июне было заключено 105 сделок, что превысило результат этого года только в январе. Медианная цена сделок в июне составила 2449 €/м², что соответствует уровню июня прошлого года.
Падение также затронуло Пярну
Рынок недвижимости Пярну среди крупных городов пострадал больше всего. Пярну известен как один из самых спекулятивных рынков в Эстонии, поэтому падение там обычно одно из самых длительных. По сравнению с прошлым годом в первом полугодии было заключено на 33% меньше сделок, а медианная цена снизилась на восемь процентов. Уровень цен оставался стабильным, но из-за резкого снижения числа сделок с новостройками он статистически снизился.
В первом полугодии прошлого года было заключено более ста сделок с новостройками, в этом полугодии более чем в два раза меньше. Число сделок на вторичном рынке также снизилось более чем на 20%. В июне было заключено 58 сделок, что стало вторым лучшим результатом этого года. Медианная цена сделок составила 2041 €/m². Показатели первого полугодия этого года составили 293 сделки и медианная цена 1950 €/m².
В Нарве также увеличилось число предложений, но количество продаж в июне было самым низким в этом году. Было заключено 53 сделки, что на 21 меньше, чем год назад. В первом полугодии по предварительным данным было продано 394 квартирных собственности, что на два процента меньше по сравнению с прошлым годом. Цены предложения стабильны, но цены сделок немного снизились. Медианная цена сделок в июне была самой низкой в этом году (451 €/m²). Медианная цена первого полугодия этого года составила 506 €/m², что на четыре процента ниже, чем в прошлом году за аналогичный период.