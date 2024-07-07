Uus Maa: люди часто продают свою недвижимость вынужденно

Все ключевые показатели (количество сделок и медианная цена) снова достигли дна рынка. Рост числа предложений более чем на 25 процентов указывает на то, что люди часто вынужденно продают свое имущество.

Те, кто продает свой единственный дом, также переходят на рынок аренды, что показывает снижение предложений на рынке и рост цен. Поскольку рынок аренды более эффективен, чем рынок продаж, это указывает на направление, в котором будет двигаться рынок продаж в ближайшее время. В среднесрочной перспективе новый рост на рынке недвижимости будет обеспечен экономическим ростом и увеличением покупательской способности людей. На рынках развитых стран цены уже растут, но предыдущий быстрый рост нашего рынка и длительный экономический спад увеличивают время восстановления.

По всей Эстонии в июне было заключено менее 1450 сделок с квартирной собственностью, что за последние два года превышало только результаты января и февраля 2023 года и января 2024 года. По сравнению с прошлым годом было заключено на 28 процентов меньше сделок. Пятый месяц подряд медианная цена сделок в годовом сравнении также снижалась, упав на шесть процентов до уровня 2114 €/м². В первом полугодии было заключено около 9200 сделок, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Медианная цена сделок (2021 €/м²) была на пять процентов ниже по сравнению с тем же периодом.