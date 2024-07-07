Elron: количество пассажиров оказалось ниже прошлогоднего уровня

«На количество пассажиров поездов в июне в целом сильно повлияли масштабные железнодорожные ремонты. Например, на железной дороге между Тапа и Тарту ремонтные работы проводятся в среднем лишь шесть рабочих дней в месяц, но количество пассажиров на южном направлении уменьшилось почти на пятую часть по сравнению с июнем прошлого года», - сказал представитель Elron Кристо Мяэ.

«В первом полугодии общее количество пассажиров было на три процента больше, чем в прошлом году, но в первый месяц лета по сравнению с июнем прошлого года было на пять процентов меньше. Июнь также установил рекорд по числу пассажиров за один день в этом полугодии, 7 июня на поездах Elron проехало 30 763 пассажира», - отметил Мяэ.

С начала года на поездах проехало более 3,98 миллиона пассажиров, что на три процента больше по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии количество пассажиров по сравнению с 2023 годом больше всего увеличилось на западном направлении - Турба, Палдиски, Клоогаранна, Кейла, а больше всего сократилось на южном направлении - Тарту, Валга, Койдула.

В июне на поездах проехали более 672 000 раз, что на пять процентов меньше, чем в июне прошлого года. Самыми популярными направлениями в июне были линия Таллинн-Турба с 106 071 пассажиром, Таллинн-Палдиски с 99 803 пассажирами и линия Таллинн-Аэгвиду с 86 937 пассажирами.