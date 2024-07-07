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Литву и Латвию отделяет от попадания на баскетбольный турнир Олимпиады в Париже одна победа

, репортер
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Фрагмент субботнего матча между сборными Латвии и Камеруна.
Фрагмент субботнего матча между сборными Латвии и Камеруна. Фото: TOMS KALNINS/EPA/Scanpix Baltics

В квалификационных олимпийских турнирах по баскетболу среди мужчин наши ближайшие соседи - Литва и Латвия - в субботу оказались в пределах одной победы от олимпийской путевки.

Перевод: Павел Соболев

На турнире в Риге Латвия выиграла у Камеруна со счетом 72:59. В решающем матче Латвия встретится со сборной Бразилии, которая в полуфинале обыграла Филиппины со счетом 71:60.

На турнире в Испании испанцы в полуфинале обыграли сборную Финляндии со счетом 81:74. В финале Испания встретится с Багамскими островами.

На турнире в Пуэрто-Рико Литва в полуфинале разгромила Италию со счетом 88:64. В финальном матче Литва встретится с Пуэрто-Рико; эта команда обыграла в полуфинале Мексику со счетом 98:78.

Наконец, на турнире в Греции в финале встретятся Греция и Хорватия.

На Олимпийские игры в Париж смогут поехать только победители всех четырех турниров.

Финалы запланированы на сегодняшний вечер.

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