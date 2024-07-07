В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС «Circle K» на улице Краста цена бензина 95-й марки не изменилась - 1,664 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 1,9% до 1,634 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС «Circle K» на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки, как и неделей ранее, составляла 1,539 евро за литр, а цена дизтоплива - 1,489 евро за литр.

В Таллинне на АЗС «Circle К» цена 95-го бензина выросла на 0,6% до 1,689 евро за литр, цена дизельного топлива - на 2,6% до 1,579 евро за литр.

Цены автогаза в Риге и Вильнюсе по сравнению с предыдущей неделей не изменились - соответственно 0,735 и 0,642 eвро. В Таллинне цена автогаза снизилась на 1,5% до 0,67 евро за литр.