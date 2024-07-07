Центристская партия на выборах в Европейский парламент больше всего средств потратила на избирательную кампанию Яны Тоом. В общей сложности расходы партии на выборы превысили 43 000 евро.
СКОЛЬКО? ⟩ Центристская партия потратила больше всего денег на избирательную кампанию Яны Тоом
Избирательная кампания Яны Тоом на выборах в Европейский парламент обошлась в 15 022 евро, как следует из данных на сайте Комиссии по надзору за финансированием партий.
В аналогичном размере были и расходы на избирательную кампанию председателя партии Михаила Кылварта, которые составили 14 415 евро. Расходы на кампанию Лаури Лаатса составили 12 354 евро.
Всего Центристская партия потратила на выборы в Европейский парламент 43 401 евро, из которых 19 686 евро остаются неоплаченными.
Партии должны представить отчеты о расходах на выборы в Европейский парламент к понедельнику.