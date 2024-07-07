СКОЛЬКО? Центристская партия потратила больше всего денег на избирательную кампанию Яны Тоом

Избирательная кампания Яны Тоом на выборах в Европейский парламент обошлась в 15 022 евро, как следует из данных на сайте Комиссии по надзору за финансированием партий.

В аналогичном размере были и расходы на избирательную кампанию председателя партии Михаила Кылварта, которые составили 14 415 евро. Расходы на кампанию Лаури Лаатса составили 12 354 евро.

Всего Центристская партия потратила на выборы в Европейский парламент 43 401 евро, из которых 19 686 евро остаются неоплаченными.

Партии должны представить отчеты о расходах на выборы в Европейский парламент к понедельнику.