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Опасность двухколесных транспортных средств: два смертельных случая за один день

rus.postimees.ee
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Самокат Bolt. Фото иллюстративное.
Самокат Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

Сегодня утром Северо-Эстонская региональная больница сообщила, что 36-летний мужчина, съехавший с дороги на мотоцикле, и 47-летняя женщина, упавшая с самоката, скончались в больнице.

Вчера в 21:07 в волости Йыэляхтме в Харьюмаа, произошла авария, в которой 36-летний мотоциклист, двигавшийся в направлении Нарвы из поселка Лоо, съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. Мужчина скончался сегодня утром в больнице.

К сожалению, не удалось спасти и 47-летнюю женщину, которая в ночь на среду, 3 июля, упала с самоката Bolt на улице Раннамяэ в Таллинне. Женщина ехала по асфальтированной велосипедной дорожке, но по неизвестным причинам упала и получила серьезные травмы. Скорая помощь доставила женщину в больницу, где она скончалась вчера поздно вечером.

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