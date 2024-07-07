Опасность двухколесных транспортных средств: два смертельных случая за один день

Вчера в 21:07 в волости Йыэляхтме в Харьюмаа, произошла авария, в которой 36-летний мотоциклист, двигавшийся в направлении Нарвы из поселка Лоо, съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. Мужчина скончался сегодня утром в больнице.

К сожалению, не удалось спасти и 47-летнюю женщину, которая в ночь на среду, 3 июля, упала с самоката Bolt на улице Раннамяэ в Таллинне. Женщина ехала по асфальтированной велосипедной дорожке, но по неизвестным причинам упала и получила серьезные травмы. Скорая помощь доставила женщину в больницу, где она скончалась вчера поздно вечером.