Сегодня утром Северо-Эстонская региональная больница сообщила, что 36-летний мужчина, съехавший с дороги на мотоцикле, и 47-летняя женщина, упавшая с самоката, скончались в больнице.
Для подписчиков
Опасность двухколесных транспортных средств: два смертельных случая за один день
Вчера в 21:07 в волости Йыэляхтме в Харьюмаа, произошла авария, в которой 36-летний мотоциклист, двигавшийся в направлении Нарвы из поселка Лоо, съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. Мужчина скончался сегодня утром в больнице.