Непогода бушует: тысячи потребителей остаются без электричества

Перевод: Павел Соболев

Гроза демонстрирует свою беспощадную мощь на юге Эстонии, а карта Elektrilevi показывает, что южная часть Эстонии пострадала от масштабного отключения электроэнергии.

По состоянию на 16.00 7 июля без электричества остаются 5442 домохозяйства в Тартумаа, 92 - в Йыгевамаа, 1807 - в Пылвамаа, 1052 - в Валгамаа и 738 домов - в Вырумаа.

В Пярнуском уезде 32 домохозяйства, равно как и 465 домохозяйств в Ида-Вирумаа не имеют электричества.

Почти 9800 жилищ по всей Эстонии остались без электричества.

Менеджер по связям с общественностью Elektrilevi Кристи Рейланд рассказала, что работы много, бригады работают с большой отдачей, но постоянно случаются новые поломки.

«Когда гроза закончится, мы сможем дать точный прогноз, когда неисправности будут устранены», - сказала Рейланд.