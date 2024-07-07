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ВИДЕО Последствия аварии на скоростном участке: смотрите, как машину Оття Тянака вытаскивают из кювета

, репортер
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Так выглядела машина Оття Тянака после аварии.
Так выглядела машина Оття Тянака после аварии. Фото: X / Karlip

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя вчера попали в аварию на третьем скоростном отрезке соревнований Rally Estonia, которые проходят на юге Эстонии; машина перевернулась через крышу. К счастью, со спортсменами все в порядке, и теперь опубликовано видео, на котором видно, как их машину вытаскивают из кювета.

Перевод: Павел Соболев

Авария произошла при взмывании машины в воздух во время движения на большой скорости. На видео видно, что после аварии автомобиль находился в очень плохом состоянии.

Тянак и Ярвеоя были вынуждены сняться с соревнований после аварии.

Тянак участвовал в Rally Estonia, которое относится к чемпионату Европы, в зачете чемпионата Эстонии. Именно поэтому он смог стартовать здесь на автомобиле Rally1, ведь основным классом соревнований в ERC на самом деле является Rally2.

Тянак и Ярвеоя приехали на домашнее ралли с целью подготовки к этапу чемпионата мира по ралли, который вскоре пройдет в Латвии, но, к сожалению, эта подготовительная гонка для них быстро закончилась.

Предыдущий этап ралли чемпионата мира в Польше также завершился для Тянака досрочно: в его машину врезался олень.

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