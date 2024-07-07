ВИДЕО Последствия аварии на скоростном участке: смотрите, как машину Оття Тянака вытаскивают из кювета

Перевод: Павел Соболев

Авария произошла при взмывании машины в воздух во время движения на большой скорости. На видео видно, что после аварии автомобиль находился в очень плохом состоянии.

Тянак и Ярвеоя были вынуждены сняться с соревнований после аварии.

Ott Tänak is out of Rally Estonia because of this roll 👇



Not the way the Estonian would like to spend his test event 😬 pic.twitter.com/cuWFZ9YT5X — Powerslide (@PowerslideMedia) July 6, 2024

Тянак участвовал в Rally Estonia, которое относится к чемпионату Европы, в зачете чемпионата Эстонии. Именно поэтому он смог стартовать здесь на автомобиле Rally1, ведь основным классом соревнований в ERC на самом деле является Rally2.

Тянак и Ярвеоя приехали на домашнее ралли с целью подготовки к этапу чемпионата мира по ралли, который вскоре пройдет в Латвии, но, к сожалению, эта подготовительная гонка для них быстро закончилась.

Предыдущий этап ралли чемпионата мира в Польше также завершился для Тянака досрочно: в его машину врезался олень.