Спасатели рекомендуют: есть простой способ повысить безопасность купающегося ребенка

Перевод: Павел Соболев

Сознательный выбор цвета купальной экпипировки вашего ребенка (да и вашей собственной) может буквально спасти жизнь.

Подтверждено, что некоторые цвета полностью перестают различаться под водой, и нет ничего опаснее для человека, попавшего в беду, чем остаться незамеченным потенциальным спасителем.

Цвет купальника может сделать ребенка как заметным в воде, так и практически полностью невидимым. Спасатели Плимптона разместили в своих аккаунтах в социальных сетях пост, чтобы показать, как видимость работает с разными цветами. Они составили образцы таблиц для воды в бассейне и озере.

Согласно таблице, лучшие цвета как для бассейнов, так и для озер - розовый, оранжевый и красный. При этом синие и зеленые тона остаются незаметными под водой.