В Лууаской лесной школе открывается набор на специальность, которой раньше в Эстонии не обучали

Перевод: Павел Соболев

По словам Алвара Кяэна, руководителя учебного подразделения лесной техники Лууаской лесной школы, водитель лесовоза является важным звеном в доставке высококачественной древесины конечному поставщику.

Однако содержание его работы обычно несколько отличается от работы водителя грузовика, так как при добыче леса ему также приходится ездить и маневрировать на узких лесных дорогах. «Также водитель лесовоза должен уметь пользоваться гидроподъемником, знать ассортимент древесины, требования к качеству и принципы штабелирования», - перечислил Кяэн.

Создание новой учебной программы также подкрепляется тем фактом, что в Лууаской лесной школе теперь есть тренажер, который можно использовать для обучения водителей-перевозчиков лесопродукции и предложить им индивидуальный подход и практический опыт.

Кроме того, в школе имеется стационарный лесовоз с новым гидроподъемником Epsilon, с помощью которого учащиеся могут попрактиковаться в погрузке древесины на настоящую машину.

Алвар Кяэн считает, что симулятор эвакуатора и стационарный грузовик дают учащимся возможность практиковать повседневные рабочие ситуации в безопасной и контролируемой среде. «Это гарантирует, что наши выпускники будут хорошо подготовлены и уверены в выполнении своих обязанностей, как при погрузке древесины на складе, так и при маневрировании по лесным дорогам».

Будущие водители лесовозов подробно узнают о качестве и ассортименте лесного материала, охране окружающей среды и безопасности, техническом обслуживании и регулировке грузовиков и гидроподъемников, маневрировании с полным прицепом, а также цифровых решениях, связанных с их профессиональной сферой.

В ходе обучения учащиеся, уже получившие среднее образование и имеющие водительское удостоверение категории СЕ, получают комплексную практическую подготовку и современные знания.

Обучение длится один год, после чего вам предстоит сдать профессиональный экзамен, и если вы его успешно сдадите, дверь на рынок труда будет вам открыта. Прием документов продлится до 14 августа.