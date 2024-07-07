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В Днях открытых хуторов примет участие более 350 хозяйств

BNS
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День открытых хуторов на одной из ферм в Ийзака. Июль 2023 года.
День открытых хуторов на одной из ферм в Ийзака. Июль 2023 года. Фото: Jarek Jõepera

В этом году в Днях открытых хуторов, которые состоятся 20-21 июля, примут участие свыше 350 хозяйств, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

За десять лет количество посещений участвующих в таких днях выросло с 45 000 до 280 000 человек. В прошлом году о Днях открытых хуторов слышали 94 процента взрослых жителей Эстонии.

Дни открытых хуторов откроются в субботу 20 июля в 12 часов на хуторе Коолмейстри в деревне Мустмятта, что в волости Люганузе в Ида-Вирумаа.

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