В этом году в Днях открытых хуторов, которые состоятся 20-21 июля, примут участие свыше 350 хозяйств, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и сельского хозяйства.
В Днях открытых хуторов примет участие более 350 хозяйств
За десять лет количество посещений участвующих в таких днях выросло с 45 000 до 280 000 человек. В прошлом году о Днях открытых хуторов слышали 94 процента взрослых жителей Эстонии.
Дни открытых хуторов откроются в субботу 20 июля в 12 часов на хуторе Коолмейстри в деревне Мустмятта, что в волости Люганузе в Ида-Вирумаа.