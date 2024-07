𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 made in the Women's 100m Breaststroke! 🤯



4th straight Junior European title for Eneli Jefimova 🇪🇪#EJSCVilnius2024 | https://t.co/IBWoGhHUkN pic.twitter.com/FYIp7IovkF