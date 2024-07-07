Сегодня, в воскресенье, Энели Ефимова выиграла на чемпионате Европы среди юниоров в Вильнюсе золотую медаль на дистанции 100 метров брассом.
Ефимова проплыла дистанцию за 1.06,12. Серебряную медаль выиграла литовка Смильте Плитникайте, проигравшая Ефимовой на 1,72 секунды. Бронзу выиграла британка Теодора Тейлор (1.08,59).
Для Ефимовой это седьмой в ее карьере титул чемпиона Европы среди юниоров и четвертая подряд золотая медаль в заплыве брассом на 100 метров.
𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 made in the Women's 100m Breaststroke! 🤯— European Aquatics (@EuroAquatics) July 7, 2024
4th straight Junior European title for Eneli Jefimova 🇪🇪#EJSCVilnius2024 | https://t.co/IBWoGhHUkN pic.twitter.com/FYIp7IovkF