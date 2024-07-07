Вс, 7.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВИДЕО Энели Ефимова стала чемпионкой Европы (1)

rus.postimees.ee
Copy
Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Сегодня, в воскресенье, Энели Ефимова выиграла на чемпионате Европы среди юниоров в Вильнюсе золотую медаль на дистанции 100 метров брассом.

Ефимова проплыла дистанцию за 1.06,12. Серебряную медаль выиграла литовка Смильте Плитникайте, проигравшая Ефимовой на 1,72 секунды. Бронзу выиграла британка Теодора Тейлор (1.08,59).

Для Ефимовой это седьмой в ее карьере титул чемпиона Европы среди юниоров и четвертая подряд золотая медаль в заплыве брассом на 100 метров.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх