Парижские магазины защищают витрины досками: опасаются беспорядков

На Елисейских полях в Париже, а также в Марселе и Нанте можно увидеть забитые досками витрины. Некоторые магазины в Париже защитили свои витрины еще на прошлой неделе.

Владельцы бизнеса опасаются, что после закрытия избирательных участков вечером 7 июля начнутся спонтанные собрания людей, возмущенных победой ультраправых, которые могут перерасти в беспорядки. У многих еще свежи воспоминания о лете 2023 года, когда смерть подростка иммигрантского происхождения во время задержания полицией вызвала масштабные беспорядки по всей стране.

Префектура полиции в Париже сообщила о реальных рисках беспорядков вечером в воскресенье. В день выборов для охраны общественного порядка привлечены дополнительные силы полиции. По всей стране будут дежурить около 30 000 полицейских, из них около 5000 - в Париже и пригородах.

Из соображений безопасности полиция запретила проведение акции протеста под зданием парламента, которую хотели устроить левые активисты вечером 7 июля.

Избирательные участки во Франции закроются до 20:00 по местному времени, тогда же ожидаются первые результаты экзитполов.

Последние опросы показывают, что «Национальное объединение» все же не получит абсолютного большинства, что формальный лидер политической силы Жордан Барделла называл условием своего премьерства, однако партия станет крупнейшей по представительству в парламенте.