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Среди кандидатов от французских ультраправых есть поклонники Путина, отрицатели Холокоста и расисты

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Многолетний лидер крайне правой партии «Национальное объединение» и лидер парламентской фракции Марин Ле Пен.
Многолетний лидер крайне правой партии «Национальное объединение» и лидер парламентской фракции Марин Ле Пен. Фото: Christophe Ena

Ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) пытается изменить свой имидж и создать впечатление респектабельности, но при внимательном рассмотрении кандидатов на сегодняшних выборах среди них можно найти отрицателей Холокоста, поклонников президента России Владимира Путина и расистов, сообщает Politico. При этом количество расистских инцидентов во время избирательной кампании увеличилось, и возможное ультраправое правительство мобилизует многих избирателей и активистов.

Перевод: Каролийна Вертяева

Ожидается, что на сегодняшних выборах победит «Национальное объединение» (RN), хотя их кандидаты привлекли внимание своими комментариями в социальных сетях. Среди них Марие-Кристин Сорин, которая на прошлой неделе получила наибольшее количество голосов в своем округе, написав, что «не все цивилизации равны» и некоторые «находятся на шаг выше животного уровня в эволюционной цепочке», сообщает издание Politico.

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