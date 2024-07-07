Среди кандидатов от французских ультраправых есть поклонники Путина, отрицатели Холокоста и расисты

Ожидается, что на сегодняшних выборах победит «Национальное объединение» (RN), хотя их кандидаты привлекли внимание своими комментариями в социальных сетях. Среди них Марие-Кристин Сорин, которая на прошлой неделе получила наибольшее количество голосов в своем округе, написав, что «не все цивилизации равны» и некоторые «находятся на шаг выше животного уровня в эволюционной цепочке», сообщает издание Politico.