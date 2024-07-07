Среди кандидатов от французских ультраправых есть поклонники Путина, отрицатели Холокоста и расисты

Ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) пытается изменить свой имидж и создать впечатление респектабельности, но при внимательном рассмотрении кандидатов на сегодняшних выборах среди них можно найти отрицателей Холокоста, поклонников президента России Владимира Путина и расистов, сообщает Politico. При этом количество расистских инцидентов во время избирательной кампании увеличилось, и возможное ультраправое правительство мобилизует многих избирателей и активистов.
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