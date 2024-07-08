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Студия Postimees: перемены в Партии реформ не остановить?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Что изменится в политике Партии реформ с приходом нового лидера? Как изменится вектор правительства с новым премьером? Можно ли ждать изменений в Европарламенте? Почему перемены стали неизбежны?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Партии реформ, депутат Европарламента Урмас Паэт. Следите за эфиром в 15:15!

  • Как будет меняться Партия реформ?
  • Как изменится вектор правительства с новым премьером?
  • Что нужно переписать в коалиционном соглашении?
  • Как приблизить восстановление экономики?
  • Где взять 1,6 млрд евро на боеприпасы?
  • Когда остановится введение новых налогов?
  • Что может изменить будущий премьер и председатель реформистов Кристен Михал в партии и правительстве? 
  • Закономерны ли итоги выборов во Франции и Великобритании?
  • Ждать ли изменений в Европарламенте?
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