Что изменится в политике Партии реформ с приходом нового лидера? Как изменится вектор правительства с новым премьером? Можно ли ждать изменений в Европарламенте? Почему перемены стали неизбежны?
Студия Postimees: перемены в Партии реформ не остановить?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Партии реформ, депутат Европарламента Урмас Паэт. Следите за эфиром в 15:15!
- Как будет меняться Партия реформ?
- Как изменится вектор правительства с новым премьером?
- Что нужно переписать в коалиционном соглашении?
- Как приблизить восстановление экономики?
- Где взять 1,6 млрд евро на боеприпасы?
- Когда остановится введение новых налогов?
- Что может изменить будущий премьер и председатель реформистов Кристен Михал в партии и правительстве?
- Закономерны ли итоги выборов во Франции и Великобритании?
- Ждать ли изменений в Европарламенте?