Урмас Паэт раскрыл, какие ошибки реформистам предстоит исправить

– Вы возлагаете особые надежды на Кристена Михала на муниципальных выборах в Таллинне?

– Разумеется, самые важные на данный момент вопросы – это ситуация внутри Эстонии, проблемы экономики и бюджета. Переговоры по бюджету следующего года уже начались и все знают об огромном минусе. Придется искать выход из сложной ситуации.

– Какие ошибки реформистам нужно исправить?

– В политике всегда очень важно уметь доходчиво объяснять обществу принятие тех или иных решений, причем зачастую не самых популярных. К сожалению, мы сейчас мы это наблюдаем. И хотя у любого решения всегда есть причины, их надо уметь четко объяснять, будь это налоги или что-то еще. Населению также важно понимать, каковы альтернативы.

– А есть ли альтернативы? Или дальше путь понятен – только поднимать налоги?

– Всегда есть разные альтернативы. Нужно только обсуждать их. А именно – к каким результатам они приведут, и как прийти к тому, чтобы экономика начала расти, а минус в бюджете сократился.

Бюджет нужно реформировать, но при этом всем должно быть понятно, что в нем находится. И тогда постфактум не обнаружится, что в бюджете одного из министерств не заметили неучтенных 100 миллионов евро.

– Что нужно переписать в коалиционном соглашении?

– Есть принципиальные вопросы. Например, как в будущем финансировать сферу обороны Эстонии. Откуда взять те самые 1,6 миллиарда евро на боеприпасы? Если вводить налог на оборону, то на сколько лет? Будут ли расходы покрыты за счет государственных облигаций? Это всё нужно обсудить, проанализировать и прийти к конкретному предложению.

Подробнее в повторе!

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