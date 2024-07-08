Урмас Паэт раскрыл, какие ошибки реформистам предстоит исправить

Что изменится в политике Партии реформ с приходом нового лидера? Каким будет вектор правительства с новым премьером? Можно ли ждать изменений в Европарламенте?
На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Партии реформ, депутат Европарламента Урмас Паэт.
Выдержки из беседы:
– Что изменится в политике Партии реформ с приходом Кристена Михала?
– Самое главное изменение – новый премьер-министр. Разумеется, если парламент одобрит его кандидатуру. Сегодня начались переговоры между партнерами по коалиции, связанные с внесением изменений в коалиционное соглашение. Основной вопрос – сложная ситуация с бюджетом Эстонии. Полагаю, что новое правительство начнет свою работу в конце июля или начале августа.
– Как будут меняться реформисты? Нужны ли изменения вашей партии? Впереди поворот налево или направо?
– Изменения всегда важны. Считаю, что Кристен Михал был успешным председателем таллиннского отделения Партии реформ, которым он руководил почти 10 лет. Ему присущ энтузиазм и умение работать вместе с другими. Уверен, что и в будущем он будет выстраивать руководство партией и правительством на основе сотрудничества.
Это важно и для коалиции, и внутри самой партии.
– Партия расколота?
– Сейчас, да. В сентябре, когда конгресс выберет нового председателя, который к тому моменту скорее всего будет уже премьер-министром, будет очень важна внутрипартийная работа. Это позволит всем звеньям одной цепи нормально заработать.
Для Михала будет важна не только работа на посту премьер-министра. Ему придется серьезно инвестировать внутри самой партии. Причем эту работу нужно начинать сразу, поскольку уже в следующем году пройдут муниципальные выборы.
– Вы возлагаете особые надежды на Кристена Михала на муниципальных выборах в Таллинне?
– Разумеется, самые важные на данный момент вопросы – это ситуация внутри Эстонии, проблемы экономики и бюджета. Переговоры по бюджету следующего года уже начались и все знают об огромном минусе. Придется искать выход из сложной ситуации.
– Какие ошибки реформистам нужно исправить?
– В политике всегда очень важно уметь доходчиво объяснять обществу принятие тех или иных решений, причем зачастую не самых популярных. К сожалению, мы сейчас мы это наблюдаем. И хотя у любого решения всегда есть причины, их надо уметь четко объяснять, будь это налоги или что-то еще. Населению также важно понимать, каковы альтернативы.
– А есть ли альтернативы? Или дальше путь понятен – только поднимать налоги?
– Всегда есть разные альтернативы. Нужно только обсуждать их. А именно – к каким результатам они приведут, и как прийти к тому, чтобы экономика начала расти, а минус в бюджете сократился.
Бюджет нужно реформировать, но при этом всем должно быть понятно, что в нем находится. И тогда постфактум не обнаружится, что в бюджете одного из министерств не заметили неучтенных 100 миллионов евро.
– Что нужно переписать в коалиционном соглашении?
– Есть принципиальные вопросы. Например, как в будущем финансировать сферу обороны Эстонии. Откуда взять те самые 1,6 миллиарда евро на боеприпасы? Если вводить налог на оборону, то на сколько лет? Будут ли расходы покрыты за счет государственных облигаций? Это всё нужно обсудить, проанализировать и прийти к конкретному предложению.
Подробнее в повторе!
Как будет меняться Партия реформ?
Как изменится вектор правительства с новым премьером?
Что нужно переписать в коалиционном соглашении?
Как приблизить восстановление экономики?
Где взять 1,6 млрд евро на боеприпасы?
Когда остановится введение новых налогов?
Закономерны ли итоги выборов во Франции и Великобритании?