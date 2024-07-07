По прогнозу погоды от Агентства окружающей среды, в понедельник местами могут пройти ливни.
Ливни вернутся: погода в понедельник обещает сюрпризы
В ночь на понедельник ожидается переменная облачность. Ночью в восточной части материка местами пройдут ливни и образуется туман. Будет дуть юго-западный и южный ветер со скоростью 3-9 м/с, до полуночи на побережье порывы до 15 м/с. Температура будет 8-13 градусов, на побережье до 16 градусов.
Днем в понедельник ожидается переменная облачность. Местами возможны ливни. Будет дуть ветер западного направления со скоростью 3-9 м/с. Температура воздуха будет 17-23 градуса.