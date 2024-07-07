Ливни вернутся: погода в понедельник обещает сюрпризы

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность. Ночью в восточной части материка местами пройдут ливни и образуется туман. Будет дуть юго-западный и южный ветер со скоростью 3-9 м/с, до полуночи на побережье порывы до 15 м/с. Температура будет 8-13 градусов, на побережье до 16 градусов.