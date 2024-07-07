Ремонтные работы на дорогах: готовьтесь к новым ограничениям

В уезде Харью, в Саку, рано утром будет закрыт участок дороги Саку-Тыдва для строительства кольцевой развязки у основной школы Саку. Объезд для грузовых автомобилей организован через Юулику-Сауэ-Юкснурме или Луйге-Тыдва-Каземетса. Возможный объезд для легковых автомобилей - через улицы поселка. Участок дороги останется закрытым до 21 июля.

На кольцевой дороге Таллинна между Тяммемяэ и Луйге на километрах 20-24 устраняются размывы. Работа носит подвижный характер, и в рабочей зоне в течение дня будут закрыты правые полосы движения в обоих направлениях.

В уезде Рапла на дороге Рапла-Мярьямаа на участке Рапла-Койксе (километры 3-9) будут проводиться ремонтные работы покрытия. В рабочей зоне в течение двух дней будет закрыт одно из направлений движения, скорость будет ограничена.

В уезде Тарту до 11 июля будет закрыт 2-й километр дороги Рыху-Меэри-Тыравере из-за ремонта водопропускной трубы. Объезд организован через Ныо и Тыравере.

На дороге Тарту-Йыгева-Аравете в Ляхте будут прокладывать подземный кабель. Во время работ, которые продлятся до 28 июля, скорость движения будет ограничена.