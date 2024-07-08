Видео Смотрите, насколько жуткой была авария Оття Тянака – появились кадры ДТП

На одном из быстрых элементов Тянак потерял контроль над машиной и перевернулся. Обоих гонщиков доставили в больницу на осмотр.

«Участвуя в ралли "Эстония", попали у Ранитса в аварию. Из-за этого нас отвезли в больницу. И я, и Мартин в порядке, чувствуем себя хорошо. К сожалению, продолжить гонку не сможем - ремонт машины потребует долгого времени», - написал Тянак в своих соцсетях.

Вчера также показали видео происшествия, снятое с другой точки.

Тянак и Ярвеоя принимали участие в домашнем ралли с целью подготовиться к ралли чемпионата мира, которое в этом году пройдет в Латвии. Прошлое ралли, проходившее в Польше, также завершилось для экипажа Тянака досрочно: они врезались в косулю.