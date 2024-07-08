На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин.
Круто! Тренирующаяся в Эстонии знаменитая спортсменка побила державшийся 40 лет мировой рекорд
22-летняя Махучих обеспечила себе победу на этапе с результатом 2,03 во второй попытке. Высоту 2,07 она также преодолела во второй попытке, а высоту 2,10 преодолела сразу же, побив мировой рекорд.
Предыдущий рекорд был установлен 37 лет назад – болгарская спортсменка Стефка Констадинова в 1987 году преодолела высоту 2,09.
Личный рекорд Магучих составлял 2,06 м.
That feeling when you've just casually broken a 37-year-old world record in the women's high jump.— Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 7, 2024
🇺🇦✨ Yaroslava Mahuchikh, ladies and gentlemen. https://t.co/YCOYa7yasL#ParisDL🇫🇷#DiamondLeague
📷 @chiaramontesan2 pic.twitter.com/7Qsw8sKmbh
Второе место заняла австралийская спортсменка Никола Олислагерс (2,01), третье – сербская спортсменка Ангелина Топич (1,98) и четвертое – ямайская спортсменка Ламара Дистин (1,95).