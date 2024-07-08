Пн, 8.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Круто! Тренирующаяся в Эстонии знаменитая спортсменка побила державшийся 40 лет мировой рекорд

rus.postimees.ee
Copy
Ярослава Магучих.
Ярослава Магучих. Фото: Oliver Weiken

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин.

22-летняя Махучих обеспечила себе победу на этапе с результатом 2,03 во второй попытке. Высоту 2,07 она также преодолела во второй попытке, а высоту 2,10 преодолела сразу же, побив мировой рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен 37 лет назад – болгарская спортсменка Стефка Констадинова в 1987 году преодолела высоту 2,09.

Личный рекорд Магучих составлял 2,06 м.

Второе место заняла австралийская спортсменка Никола Олислагерс (2,01), третье – сербская спортсменка Ангелина Топич (1,98) и четвертое – ямайская спортсменка Ламара Дистин (1,95).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх