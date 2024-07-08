На Бриллиантовой лиге кенийская бегунья установила мировой рекорд

Двукратная олимпийская чемпионка в беге в третий раз в карьере показала время меньше 3,50. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Кипьегон, она установила его прошлым летом на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, а сейчас улучшила на семь сотых секунды.