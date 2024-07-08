На этапе Бриллиантовой лиги легкой атлетики в Париже Кенийка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 метров среди женщин со временем 3:49,04.
На Бриллиантовой лиге кенийская бегунья установила мировой рекорд
Двукратная олимпийская чемпионка в беге в третий раз в карьере показала время меньше 3,50. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Кипьегон, она установила его прошлым летом на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, а сейчас улучшила на семь сотых секунды.
«Результат меня тоже удивил. Париж - особое место проведения соревнований. Мне удалось нечто потрясающее. Я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении перед Олимпийскими играми», - сказала Кипьегон.
Второе место досталось австралийке Джессике Халл, поднявшей рекорд Океании до 3:50,83, она также стала пятой самой быстрой женщиной всех времен на этой дистанции. Лаура Мьюир, установившая национальный рекорд Великобритании, заняла третье место (3,53,79).