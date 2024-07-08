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Левая коалиция одержала победу на выборах во Франции. Ультраправые – на третьем месте

BBC News Русская служба
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BBC
На улицы французских городов вышли ликующие толпы.
На улицы французских городов вышли ликующие толпы. Фото: OLYMPIA DE MAISMONT

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которые приводят французские СМИ.

Второе место заняла центристская коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье - ультраправое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.

Явка на выборах составила 66,63%.

При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.

«Национальное объединение» заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.

«Бесчестные союзы помешали французам получить политику, направленную на восстановление страны», - заявил, комментируя результаты голосования, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы (на три года раньше срока) в начале июня после победы французских ультраправых на выборах в Европарламент.

С места событий

Марк Лоуэн, Би-би-си, Париж

«Мы опечалены, разочарованы, поражены этим результатом», - сказала Роза, сторонница «Национального объединения», держа в одной руке французский флаг, а в другой - почти пустой бокал шампанского.

«Мы стали жертвами нечестного альянса, возглавляемого Макроном, чтобы не допустить нас к власти».

В штаб-квартире партии воцарилась гробовая тишина, когда появились первые прогнозы и стало понятно, что ожидания не оправдались, и партию отбросило на третье место.

Собравшиеся аплодировали Жордану Барделле - лидеру партии, который заявил сторонникам, что рано или поздно победа будет за ними. Марин Ле Пен приветствовали криками «Марин, президент».

Но вскоре штаб-квартира начала пустеть. Большинство французов посмотрело на возможность создания правительства «Национального объединения» и сказало «нет».

«Мы должны видеть положительные стороны: теперь у нас гораздо больше депутатов», - сказал Маттео Джаммаррези, еще один сторонник партии, который пытался придать позитивный настрой происходящему.

«Мы должны продолжать наращивать нашу поддержку. И 2027 год - следующие президентские выборы - будет нашим».

Париж
Париж Фото: EPA

Еще вечером, после публикации первых предварительных итогов голосования, на улицы французских городов вышли ликующие толпы.

На площади Республики в Париже собрались тысячи людей. Как сообщали корреспонденты, поначалу акция была мирной, однако затем неизвестные начали зажигать файеры, поджигать мусорные баки и велосипеды и бить стекла автобусных остановок.

В Нанте в ходе акции вспыхнули беспорядки, после чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Европейские лидеры начали комментировать итоги выборов еще вечером в воскресенье.

«В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве», - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приветствует «отказ Франции от ультраправых» и рост «левых, которые решают проблемы народа с помощью серьезной и смелой политики».

BBC
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