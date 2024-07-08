Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которые приводят французские СМИ.
Левая коалиция одержала победу на выборах во Франции. Ультраправые – на третьем месте
Второе место заняла центристская коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье - ультраправое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.
Явка на выборах составила 66,63%.
При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.
«Национальное объединение» заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.
«Бесчестные союзы помешали французам получить политику, направленную на восстановление страны», - заявил, комментируя результаты голосования, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла.
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы (на три года раньше срока) в начале июня после победы французских ультраправых на выборах в Европарламент.
С места событий
Марк Лоуэн, Би-би-си, Париж
«Мы опечалены, разочарованы, поражены этим результатом», - сказала Роза, сторонница «Национального объединения», держа в одной руке французский флаг, а в другой - почти пустой бокал шампанского.
«Мы стали жертвами нечестного альянса, возглавляемого Макроном, чтобы не допустить нас к власти».
В штаб-квартире партии воцарилась гробовая тишина, когда появились первые прогнозы и стало понятно, что ожидания не оправдались, и партию отбросило на третье место.
Собравшиеся аплодировали Жордану Барделле - лидеру партии, который заявил сторонникам, что рано или поздно победа будет за ними. Марин Ле Пен приветствовали криками «Марин, президент».
Но вскоре штаб-квартира начала пустеть. Большинство французов посмотрело на возможность создания правительства «Национального объединения» и сказало «нет».
«Мы должны видеть положительные стороны: теперь у нас гораздо больше депутатов», - сказал Маттео Джаммаррези, еще один сторонник партии, который пытался придать позитивный настрой происходящему.
«Мы должны продолжать наращивать нашу поддержку. И 2027 год - следующие президентские выборы - будет нашим».
Еще вечером, после публикации первых предварительных итогов голосования, на улицы французских городов вышли ликующие толпы.
На площади Республики в Париже собрались тысячи людей. Как сообщали корреспонденты, поначалу акция была мирной, однако затем неизвестные начали зажигать файеры, поджигать мусорные баки и велосипеды и бить стекла автобусных остановок.
В Нанте в ходе акции вспыхнули беспорядки, после чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Европейские лидеры начали комментировать итоги выборов еще вечером в воскресенье.
«В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве», - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приветствует «отказ Франции от ультраправых» и рост «левых, которые решают проблемы народа с помощью серьезной и смелой политики».