Левая коалиция одержала победу на выборах во Франции. Ультраправые – на третьем месте

Второе место заняла центристская коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье - ультраправое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.

Явка на выборах составила 66,63%.

При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.

«Национальное объединение» заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.

«Бесчестные союзы помешали французам получить политику, направленную на восстановление страны», - заявил, комментируя результаты голосования, лидер «Национального объединения» Жордан Барделла.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы (на три года раньше срока) в начале июня после победы французских ультраправых на выборах в Европарламент.

С места событий

Марк Лоуэн, Би-би-си, Париж

«Мы опечалены, разочарованы, поражены этим результатом», - сказала Роза, сторонница «Национального объединения», держа в одной руке французский флаг, а в другой - почти пустой бокал шампанского.

«Мы стали жертвами нечестного альянса, возглавляемого Макроном, чтобы не допустить нас к власти».