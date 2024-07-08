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Испанские слизни продолжают захватывать садовые участки жителей Эстонии

Анита Костап
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Испанский слизень.
Испанский слизень. Фото: Pärnu Postimees

Как известно, испанские слизни уже не первый год доставляют хлопоты жителям Эстонии. Впервые этих злодеев зарегистрировали здесь в 2008 году. Однако более основательно их стали изучать и замечать только в 2020 году.

Испанский слизень (Arion vulgaris), которого часто сравнивают с лузитанской улиткой (Arion lusitanicus), родом из Португалии. Его цвет может сильно варьироваться от темно-коричневого до красноватого, желтоватого и бежевого оттенков. Но отличить эту чужеродную особь от других вредителей можно по желтой слизи, которая покрывает ее тело. У других слизней такого нет. А распространению Arion vulgaris способствовали сами люди.

По сообщению Департамента окружающей среды, распространение стало усиливаться из-за обмена растениями и торговли ими. Кроме того, на распространение благотворно влияют теплые весна и лето.

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