ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК Названа страна, из которой в Эстонию ездят активнее всего

Зарубежных туристов приехало 163 000, путешествующих внутри страны местных жителей - 130 000. По сравнению с тем же месяцем прошлого года зарубежных туристов было на 16% больше, местных туристов - на 5% больше.

Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа признала, что хоть число зарубежных туристов в мае по сравнению с прошлым годом выросло, оно все же было на 23% меньше, чем в мае докризисного 2019 года. «Положительным является тот факт, что местных туристов было на 18% больше, чем в тот период», - объяснила Лаурмаа.

Больше всего туристов прибыло из соседних стран - около 62 000 из Финляндии и 19 000 из Латвии. Из Германии Эстонию посетило 11 000 человек, из Литвы - 7000, а из Швеции и Польши - по 4500 человек. По сравнению с маем прошлого года из Германии прибыло на 50% больше туристов, из Великобритании - на 20%, из Польши и Литвы - на 6% и из Латвии - на 5% больше туристов. Туристов из Швеции было на 2% меньше, чем в мае прошлого года.

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Из зарубежных туристов три четверти отметили целью своей поездки отдых, 19% - работу. Большая часть зарубежных туристов (72%) предпочла ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (11%), Тартуский (7%), Саареский (3%) и Ида-Вируский (2%) уезды.

Из местных туристов 69% отметили целью своей поездки отдых, 23% - работу. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (32%), далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (11%), Ида-Вируский (9%) и Саареский (7%) уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 542 900 ночей, из которых 222 400 ночей провели местные туристы и 320 500 - зарубежные туристы.

В мае свои услуги предлагало 1038 предприятий по размещению. В распоряжении туристов было 22 000 номеров и 52 000 койко-мест, заполнены были 47% номеров. Стоимость в предприятии по размещению составила в среднем 49 евро в сутки на человека и по сравнению с маем 2023 года не изменилась, однако была на 14% дороже, чем перед кризисом в мае 2019 года.

В Харьюском уезде стоимость проживания составила 55 евро, в Тартуском - 52 евро, в Ида-Вируском - 44 евро, в Пярнуском - 42 евро и в Саареском уезде - 37 евро в сутки на человека.