В субботу в культурной столице финно-угорского мира 2023 года, в финском городе Кухмо, была выбрана культурная столица финно-угорского мира 2025 года - ей стала Нарва. По мнению программного руководителя культурных столиц финно-угорского мира, такое решение сыграет важную роль в изменении имиджа города.
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В следующем году Нарва станет центром финно-угорского мира
В беседе с Postimees программный руководитель культурных столиц финно-угорского мира Оливер Лооде выразил надежду на то, что звание культурной столицы обратит внимание финно-угорского движения на Нарву и Ида-Вирумаа. «Это однозначно в интересах прибалтийско-финских народов, но я также уверен, что и сама Нарва заинтересована в том, чтобы о ней заговорили в несколько ином ключе».