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В следующем году Нарва станет центром финно-угорского мира

Кадрианн Куммер
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елегации из Нарвы и Нежина, организаторы семинара/конкурса. Нарвскую делегацию представляли Екатерина Кузнецова (пятая слева) и Павел Ивлев (шестой слева): он держит в руке символ культурных столиц – птицу Тсирк, которую в следующем году перевезут из Кухмо в Нарву.
елегации из Нарвы и Нежина, организаторы семинара/конкурса. Нарвскую делегацию представляли Екатерина Кузнецова (пятая слева) и Павел Ивлев (шестой слева): он держит в руке символ культурных столиц – птицу Тсирк, которую в следующем году перевезут из Кухмо в Нарву. Фото: URALIC Keskus

В субботу в культурной столице финно-угорского мира 2023 года, в финском городе Кухмо, была выбрана культурная столица финно-угорского мира 2025 года - ей стала Нарва. По мнению программного руководителя культурных столиц финно-угорского мира, такое решение сыграет важную роль в изменении имиджа города.

В беседе с Postimees программный руководитель культурных столиц финно-угорского мира Оливер Лооде выразил надежду на то, что звание культурной столицы обратит внимание финно-угорского движения на Нарву и Ида-Вирумаа. «Это однозначно в интересах прибалтийско-финских народов, но я также уверен, что и сама Нарва заинтересована в том, чтобы о ней заговорили в несколько ином ключе».

На вопрос, повлияет ли звание на туристическую культуру Нарвы, Лооде ответил, что, по его оценке, потенциальное влияние звания на имидж Нарвы важнее экономического влияния туризма. «Как мы знаем, образ Нарвы довольно противоречив. Сегодня большинство эстонцев, конечно же, не думает о Нарве как о финно-угорском городе, но если покопаться в истории, а также посмотреть на то, что там происходит в наши дни, например, обратить внимание на деятельность Дома Ингрии, то можно открыть новые грани этого города», - добавил он.

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