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Маховик репрессий в России набирает обороты. Масштаб преследования противников войны в цифрах

Наталия Гребнева
, журналист
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Протестующий держит плакат с фотографиями президента России Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во время антивоенной демонстрации в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года.
Протестующий держит плакат с фотографиями президента России Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во время антивоенной демонстрации в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года. Фото: REUTERS / Fabian Bimmer

Более четырех тысяч политически мотивированных уголовных дел возбуждено в РФ. Такие данные приводит «ОВД-Инфо». По большей части наказанию подвергаются те, кто выступает против войны в Украине. Почти половина из них находится в местах лишения свободы, а части назначено принудительное психиатрическое лечение.

После начала войны в Украине российские власти стали резко реагировать на протестные настроения. Перечень статей, по которым преследуют выступающих против войны, достаточно широк. Фигурантам «антивоенных дел» часто вменяют хулиганство, вандализм, применение насилия к представителям власти и другие нарушения. Существенным элементом давления также стали статьи, введенные в Уголовный кодекс РФ после начала военных действий, - распространение «фейков» про армию РФ и дискредитация вооруженных сил.

Больше всего таких преследований фиксируется в Москве - уголовные дела там возбуждены в отношении 659 человек. На втором месте - аннексированная Республика Крым - 273 человека. В Башкортостане - 208, в Санкт-Петербурге - 201, в Татарстане - 168 и т.д. Всего уголовные дела за несогласие с политикой государства возбуждены в нескольких десятках российских регионов.

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