Маховик репрессий в России набирает обороты. Масштаб преследования противников войны в цифрах

После начала войны в Украине российские власти стали резко реагировать на протестные настроения. Перечень статей, по которым преследуют выступающих против войны, достаточно широк. Фигурантам «антивоенных дел» часто вменяют хулиганство, вандализм, применение насилия к представителям власти и другие нарушения. Существенным элементом давления также стали статьи, введенные в Уголовный кодекс РФ после начала военных действий, - распространение «фейков» про армию РФ и дискредитация вооруженных сил.