Более четырех тысяч политически мотивированных уголовных дел возбуждено в РФ. Такие данные приводит «ОВД-Инфо». По большей части наказанию подвергаются те, кто выступает против войны в Украине. Почти половина из них находится в местах лишения свободы, а части назначено принудительное психиатрическое лечение.
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Маховик репрессий в России набирает обороты. Масштаб преследования противников войны в цифрах
После начала войны в Украине российские власти стали резко реагировать на протестные настроения. Перечень статей, по которым преследуют выступающих против войны, достаточно широк. Фигурантам «антивоенных дел» часто вменяют хулиганство, вандализм, применение насилия к представителям власти и другие нарушения. Существенным элементом давления также стали статьи, введенные в Уголовный кодекс РФ после начала военных действий, - распространение «фейков» про армию РФ и дискредитация вооруженных сил.