Видео Россия только убитыми потеряла в войне около 120 тысяч человек

Поименный список убитых россиян и других участников нападения армии РФ на Украину включает в себя уже 58 207 человек. Об этом сообщает издание «Медиазона», которое ведет этот учет с начала полномасштабного вторжения России. Однако реальное число убитых как минимум в два раза больше.

«58,2 тысячи человек - это те, кто есть в нашем поименном списке; то есть, это ручной подсчет по открытым источникам. Оценка реального числа потерь сделана на основе этого (очевидно, неполного) списка и данных из Реестра наследственных дел. По нашим подсчетам, к июню 2024 года на войне погибли около 120 тысяч солдат (с диапазоном случайной ошибки от 106 до 140 тысяч)», - сказано в последней сводке «Медиазоны» с данными потерь.

Журналисты в специальном видео подробно объясняют, как именно они считают цифры, которые в России официально не публикуются.

При этом методологию журналистов частично подтверждают отдельные базы данных.

«Работоспособность нашей оценки подтверждается документами "ЧВК Вагнера", которые изучила "Медиазона": благодаря им мы знаем реальное число заключенных, погибших под Бахмутом (около 17 тысяч человек); наша оценка за тот же период давала около 16 тысяч погибших заключенных», - сказано в публикации.

С начала 2024 потери ВС РФ значительно выросли. В 2023 году в среднем гибло около 120 человек в день, а сейчас - 200-250 человек в день. С начала года Россия потеряла убитыми 39 тысяч человек, утверждает «Медиазона».

Издание «Медуза», которое так же принимает участие в анализе данных российских потерь, добавляет, что, при сохранении нынешних темпов потерь, к концу 2024 года общая цифра убитых на войне российских солдат и наемников РФ составит 160 000 человек.

Для сравнения, за десять лет военной кампании СССР в Афганистане погибли около 15 000 солдат Красной армии.

Полномасштабная война России и Украины продолжается уже 866 дней.