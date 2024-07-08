ВЫЗОВ Остановка во Французских Альпах: кусочек Луны, оставленный кем-то на Земле. Часть третья

Ценник, который я сам бы никогда не заплатил, только если бы не ехал на V8 Mustang или чем-то похожем, но там совсем другие эмоции. На данный момент я уверен, что электромобиль обойдется вам очень дорого в путешествии. Но вопрос состоит еще и в том, как часто вы выбираетесь в путешествие на 13 000 км, и что делаете в остальное время: в обычной жизни он по-прежнему очень выгоден.

Жизнь как открытка

Наш маршрут на четвертый день максимально короткий, я проехал всего 80 км и уже к 15 часам мы остановились в лагере. Это отличная возможность посетить окрестные города и посмотреть на обычную жизнь французов. А она похожа на открытку. Люди сидят в кафе, читают газеты, звонко смеются и радуются лету и солнцу. Где бы я ни останавливался, рука сама тянулась за камерой, но позже, пересматривая снимки, становится все сложнее определить - где город Гап, а где Бриакон. И это то, чем можно действительно наслаждаться - впитывать атмосферу новой страны, изучать людей и ловить удовольствие от природы.

Остановка в каждом небольшом городе дает возможность лучше почувствовать подлинную атмосферу страны. Фото: Владимир Нийнимяки