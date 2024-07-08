Любое долгое путешествие приносит не только положительные эмоции, но и стрессовые ситуации и усталость. Продолжающий за рулем электромобиля свой путь из Эстонии в Марокко Владимир Нийнимяки рассказывает о непростом опыте преодоления абсурдных ситуаций, когда препятствий для путешествия становится слишком много, и о сопутствующем этому стрессу огромном удовольствии: впитывать атмосферу проезжаемых стран, как с помощью пейзажей, так и в знакомствах с местными жителями.
ВЫЗОВ ⟩ Остановка во Французских Альпах: кусочек Луны, оставленный кем-то на Земле. Часть третья
Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле - это 13 000 километров пути. О своих впечатлениях и испытаниях он рассказывает в Postimees.
Усталость и стресс. Это то, что я испытываю сейчас. Путешествие - это всегда про поиск, и это почти всегда про стресс. Мне он даже нравится - каждый день новый вызов, новая проблема, о которой ты никогда не узнаешь заранее. Этот стресс учит относиться к остальным проблемам проще. Все можно сделать, если в план не входит прокрастинация. В мой она не входит.
Утро началось с очередной истории с зарядкой. Ни одно из приложений не захотело подружиться с зарядной станцией где-то во Французских Альпах, требуя некого пластикового чипа, которого у меня, конечно, нет. Андрес, руководитель Sko Motors, предлагает план В - использовать второй аккаунт Skoda Powerpass, но и он отказывается работать. Класс. Сканирую QR-код на зарядной станции, и он мне предлагает зарегистрироваться за 50 евро. Другого выхода нет, регистрируюсь и начинаю зарядку. К счастью, сработало.
Я бы хотел поговорить о самом остром вопросе, который встанет при путешествии на электромобиле. И я не хочу говорить об экологичности, пользе для планеты и прочих вещах - они сейчас абсолютно вторичны. Деньги. Это то, что может интересовать путешественника. В моем случае, моя вредная для планеты негибридная Mazda расходует около 12-13 евро на 100 км в путешествии. Мои 100 км на электричестве стоят около 25 евро.
Ценник, который я сам бы никогда не заплатил, только если бы не ехал на V8 Mustang или чем-то похожем, но там совсем другие эмоции. На данный момент я уверен, что электромобиль обойдется вам очень дорого в путешествии. Но вопрос состоит еще и в том, как часто вы выбираетесь в путешествие на 13 000 км, и что делаете в остальное время: в обычной жизни он по-прежнему очень выгоден.
Жизнь как открытка
Наш маршрут на четвертый день максимально короткий, я проехал всего 80 км и уже к 15 часам мы остановились в лагере. Это отличная возможность посетить окрестные города и посмотреть на обычную жизнь французов. А она похожа на открытку. Люди сидят в кафе, читают газеты, звонко смеются и радуются лету и солнцу. Где бы я ни останавливался, рука сама тянулась за камерой, но позже, пересматривая снимки, становится все сложнее определить - где город Гап, а где Бриакон. И это то, чем можно действительно наслаждаться - впитывать атмосферу новой страны, изучать людей и ловить удовольствие от природы.
Но у меня не получается этого делать. Следующий, пятый день стал повторением предыдущего: опять мои приложения говорят «нет, мсье, не сегодня», а техподдержка одного из них мне прямо говорит - «мы не можем вам помочь, всего наилучшего». Кто приходит на помощь - это Андрес и его команда Sko Motors. Помимо того, что первая эстонская пластиковая карта выслана срочной почтой во Францию, и я надеюсь получить ее уже завтра, они еще пытаются договориться с французской и испанской «Шкодой» о том, чтобы они дали мне в пользование их Powerpass.
В момент слепой ярости на абсолютную недоработку системы для путешествий, я снимаю шляпу перед ребятами. Я чувствую их поддержку и желание решить проблему как можно быстрее. С помощью различных уловок и костылей я продолжаю свое движение.
Не отпуск, а рутина
Я впервые чувствую, что это не отпуск, а самая настоящая работа. Моя рутина: проснуться, собрать вещи, успеть просмотреть снимки и обработать часть из них, добраться до зарядки, зарядить автомобиль, выпить кофе, написать свои заметки, поймать в пути команду велосипедистов, поесть, добраться до точки сбора, написать еще текст, и хоть когда-нибудь выдохнуть.
Пока это удалось лишь раз. Всегда что-то идет не так, и это напряжение ищет свой выход. Сегодня впервые всерьез задумался, что не справлюсь. Стоя у обочины, я даже не пытался сдержать слезы, потому что ситуация казалась просто абсурдной. Я передвигаюсь медленнее велосипедистов, они оказываются в лагере всегда быстрее меня. Вечером у меня уже не хватает сил на беседы, я закрываюсь в своем углу и просто проматываю ленту фейсбука или тиктока, даже не вчитываясь во все то, что происходит.
Шестой день. Я начинаю писать заметку, сидя в баре. Запах марихуаны, табака и шум людей словно пробудил меня. Мы в Монтё, небольшом городе на юге Франции. Дневные пейзажи отпечатались на обратной стороне черепной коробки. Мы поднимались на самую сложную для велосипедистов гору Ванту (Mont Ventoux) с высотой 1910 м. Поворот за поворотом, леса менялись лавандовыми полями, а затем стали абсолютно внеземной картинкой, будто бы кусочек Луны оставили на Земле - таким был подъем.
Сотни велосипедистов пытаются покорить вершину, каждый следует своей цели и миссии. Очередное преодоление: для многих эта гора как Мекка, и видя, как уставшие велосипедисты лежат вдоль дороги, предлагаю им воду и помощь. Никто не согласился подняться на машине, словно для них это было чем-то большим, чем просто поездка на велосипеде.
Альпы остаются позади
Сейчас мы в 40 км от вершины, абсолютно уставшие, смотрим матч Франции против Португалии. Люди вокруг живут свою жизнь, волнуются, переживают и очень сильно болеют за свою страну. Кажется, в этом месте сейчас сконцентрированы все эмоции и переживания людей. И мне нравится наблюдать за ними больше, чем за самой игрой.
Пожилой господин передо мной пьет пиво и радостно хлопает, когда Франции удается начать атаку. Молодые люди справа - именно они курят марихуану и активно обсуждают игру, подбадривая свою команду. Девушка с очаровательным стаффордширским терьером так увлечена игрой и распитием своего напитка, что не замечает, как ее хвостатый друг уже вовсю принимает угощения из рук посетителей бара. Допиваю свое пиво - на часах уже давно за полночь.
Путешествие - это всегда про поиск. В этот раз - про поиски зарядок, решений и сил, чтобы держать голову выше и продолжать ехать к цели. Альпы остаются позади. Мои находки - истории про преодоление и немного исследованный дух Франции. Впереди новая страна в моем списке - Андорра.