В понедельник в 10:00 в помещениях Рийгикогу начались коалиционные переговоры, на которых Партия реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия (СДП) попытаются достичь соглашения относительно повышения налогов, урезания бюджета, а также о необходимых для закупки боеприпасов деньгах. Кроме того, на повестке - средства для существования жителей Эстонии.
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Галерея ⟩ В Эстонии стартовали коалиционные переговоры
Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо сказал на выходных Postimees, что на прошлой неделе партнеры по правительству наметили основные темы для переговоров. В понедельник начнутся классические коалиционные переговоры, на которых будут обсуждаться четыре основные темы.