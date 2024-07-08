Галерея В Эстонии стартовали коалиционные переговоры

Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо сказал на выходных Postimees, что на прошлой неделе партнеры по правительству наметили основные темы для переговоров. В понедельник начнутся классические коалиционные переговоры, на которых будут обсуждаться четыре основные темы.

«Будущий кандидат в премьер-министры Кристен Михал назвал своей темой повышение безопасности и дополнительную обороноспособность. Необходимо также найти деньги, необходимые для покупки боеприпасов. Финансы государства необходимо привести в порядок, потому что финансы и безопасность взаимосвязаны. Экономика и конкурентоспособность также являются важным вопросом», - перечислил Келдо, по словам которого социал-демократы дополнительно подняли тему благосостояния народа. «Это основные темы обсуждения, но наверняка будут и другие», - сказал Келдо.