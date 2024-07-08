Кехра в Эстонии известен несколькими вещами. В первую очередь, это город, недалеко от которого произошла решающая битва между эстонцами и красноармейцами во времена Освободительной войны. Но для большинства людей Кехра - это все-таки тот город, где раньше стоял неприятный запах от местного завода. Но сегодня о Кехра следует говорить как об успешном небольшом городе, который смог выбраться из-под тени завода, становясь понемногу уютным местом для жизни, считает активист и блогер Даниил Куракин.
ПУТЕШЕСТВИЕ ⟩ Под Таллинном цветет влюбленный в велосипеды город, который больше не воняет
Если ехать от Кехра на поезде до следующей станции, то вы приедете в дачный поселок Википалу. Именно так называлась и станция до 2009 года, когда ее переименовали, дав современное название - Лахингувялья. Все дело в том, что на этом месте 4 января 1919 года, в период Освободительной войны, случилось ключевое сражение между силами молодой Эстонии и войсками Советской России, которые шли на восток, чтобы захватить Таллинн.
Кто знает, как бы развернулась история, если бы у эстонцев не оказался козырь в рукаве в виде бронепоезда, который массированным обстрелом превратил живую силу противника в не живую. Благодаря победе эстонцев в той битве, силы красных прекратили наступление на Таллинн, а эстонцы взяли на себя инициативу и с помощью бронепоездов расширили фронт за пределы границ Эстонии, дойдя до Риги на юге и до Петербурга на востоке.
В честь этой битвы в июне 1940 года было завершено строительство памятной стелы, но торжественно открыть ее не успели, так как красноармейцы снова вошли на территорию Эстонии, и на этот раз, задержались здесь на полвека, уничтожив памятник позору своих предшественников. После восстановления независимости встал вопрос о восстановлении памятника и начался сбор пожертвований. Торжественно новый памятник был открыт 6 января 2019 в нескольких сотнях метрах от станции.
Вокзал стал музеем
Как видно, железные дороги сыграли далеко не последнюю роль в борьбе эстонцев за свою независимость. Сегодня Кехра - это большой железнодорожный узел, где поезда останавливаются практически каждые полчаса. Вокзал для такого города был построен в 1896 году, и, несмотря на то, что само здание вокзала является типовым (точно такие же были построены в Кохтла, Лехтсе и Аувере, но далеко не все из них дошли до наших дней), благодаря стараниям местных жителей оно сохранилось в замечательном виде.
Внутри был открыт Музей Кехра, где одно крыло посвящено истории Освободительной войны. Там находится восковая фигура Александра Тыниссона. В годы Освободительной войны вокзал в Кехра был штабом 1-й дивизии, которая под руководством Тыниссона отбила атаку красных в битве под Кехра.
Второе крыло посвящено истории уже самого города Кехра. У работников музея можно попросить открыть шкаф, чтобы посмотреть на церемониальную цепочку мэра Кехра. Дело в том, что сегодня Кехра не имеет какого-то отдельного муниципального статуса. Он является внутриволостным городом, столицей волости Ания. Свой же статус города Кехра получил в 1993 году, но утратил его в 2002, и с тех пор лишь таблички Kehra Linnavalitsus, хранящиеся в музее, напоминают о Кехра в качестве отдельного города.
Вокзалы в небольших городах у нас зачастую заброшены и законсервированы, поскольку находятся на балансе предприятия Eesti Raudtee, которому нет до них никакого дела, по большому счету. Но в случае Кехра местные жители спасли вокзал от запустения, подарив ему вторую жизнь в виде музея, и, должен сказать, очень хорошего ресторана, под названием Vagon, со вкусной пиццей. Это пример заботы местных жителей о городе, причем далеко не последний в Кехра.
Рай для велосипедистов
Если не обращать внимание на весьма бедную с точки зрения наполнения привокзальную площадь, то можно удивиться тому, что в городе на 2800 человек есть свой собственный велопрокат. Будет лукавством сказать, что это велопрокат исключительно Кехра, но именно в волости Ания он появился, обзаведясь станциями еще в четырех волостях по соседству, соединившись в эдакое велокольцо на востоке Харьюмаа.
Суть проекта в том, чтобы постараться сделать для людей удобную возможность доехать от станции до дома, или просто для прогулок на велосипеде. Таким образом, велосипед популяризируется как средство для постоянных поездок, и при этом услуга сравнительно недорога - один час аренды стоит один евро.
В Кехра вообще очень любят велосипеды. Я не припомню, чтобы в другом таком же по размеру городе Эстонии люди так много катались на велосипедах. Велопарковки возле вокзала забиты так, что свободных мест просто нет, а практически у каждого многоквартирного дома в Кехра есть своя собственная велопарковка, которая также вся заставлена велосипедами.
В целом не удивительно, что именно здесь местные жители задумались о том, чтобы популяризировать данный вид транспорта. Можно ли в будущем Кехра будет назвать велосипедной столицей Эстонии, зависит от того, как в городе будет развиваться соответствующая инфраструктура.
Завод, который открывал Пятс
Исторически жизнь в Кехра крутилась вокруг двух вещей: вокруг мызы поначалу, и вокруг завода - позднее. Про мызу много говорить особо нечего. Самое старое здание в городе, окруженное различными хозяйственными постройками. Именно она дала начало современному городу Кехра, будучи при этом одной из самых маленьких мыз в округе.
Само здание поместья деревянное, было построено еще в первой половине XIX века, и по одной из местных легенд, в нем как-то останавливался сам Фридрих Рейнхольд Крейцвальд. Правда это или нет, сказать не смогу, но одну улицу в честь Крейцвальда в Кехра точно назвали, и здание мызы стоит именно на ней.
Второе дыхание городу дал завод, который на момент своей постройки считался самым большим заводом, возведенным в период независимой Эстонии. Его приезжал открывать лично Константин Пятс, нажавший на кнопку, впервые запустившую конвейер завода.
Достроенный в 1938 году завод мог производить 36 000 тонн сульфатированной целлюлозы в год, а также скипидар и талловое масло в качестве побочных продуктов. Вторая мировая война сильно потрепала завод, но в период советской оккупации он был восстановлен и продолжал работать. Именно тогда Кехра прославился как город, в котором царит неприятный запах, поскольку об экологии в советское время не сильно задумывались, как и о комфорте людей.
Лишь после восстановления независимости и серьезных вложений в завод со стороны сингапурских инвесторов, которые в итоге и купили его, на заводе были установлены специальные фильтры, сжигающие все неприятные газы от производства. Теперь от завода не пахнет и в Кехра можно дышать полной грудью чистым и природным воздухом. Сам же завод не потерял оборотов и продолжает быть одним из главных работодателей города, производя тонны различной бумажной продукции, большая часть которой идет на экспорт.
Сегодня Кехра предлагает множество различных вариантов активного отдыха. В городе был построен целый спортивный комплекс под открытым небом, с футбольными, баскетбольными, волейбольными и хоккейными площадками. Есть свой собственный памп-трек, которым местные подростки активно пользуются, а также современная тренажерная площадка, которая по качеству на уровне тренажеров закрытого зала, но в отличие от них, в Кехра она еще и бесплатная. Напротив нее, на берегу реки Ягала раскинулся небольшой пляж, куда как местные жители, так и гости города с удовольствием могут сходить искупаться в жаркие дни.
Поражающие темпы развития
То, как Кехра стал активно развиваться, не может не удивлять. Будучи обыкновенным моногородом, то есть городом, жизнь которого строится вокруг одного большого предприятия, Кехра повернул свою историю так, что в нем строится новая недвижимость и сюда активно переезжают семьи из столицы, поскольку цены на недвижимость значительно дешевле, чем в Таллинне.
В то же время до станции Юлемисте примерно полчаса на поезде, да и сам Кехра обладает всеми необходимыми базовыми услугами, которые позволяют здесь нормально жить. В Кехра была реновирована школа, а в 2020 году было перестроено пространство перед ней, благодаря чему в Кехра появилась своя современная центральная площадь.
Дизайнерски площадь не хватает звезд с небес. Есть проблемы с отсутствием тени и точек притяжения, из-за чего в жаркую погоду (или просто, когда там нет мероприятий) на площади находиться не хочется, в то время как хорошее городское пространство должно использоваться постоянно. Но все же это большой прогресс в сравнении с тем, что здесь было прежде.
Фонарные столбы выполнены в стиле высокой травы вдоль реки Ягала, а круглая площадка посередине позволяет даже уроки проводить на свежем воздухе, и особенно вдохновляет то, что авторами идеи и проекта новой площади являются выпускники этой самой школы.
Певчие птицы поют круглый год
Но это мы говорим о здании Гимназии Кехра, а в городе есть и отдельное здание для младших классов, где также находится школа искусств. Это, пожалуй, самое интересное здание в городе, поскольку его внутренний фасад был выкрашен огромным муралом с изображением различных птиц, обитающих в волости Ания. Каждая птица пронумерована, и полный список размещен на специальной табличке.
Раз в пять минут голос из динамика на эстонском языке говорит название птицы, и затем пять минут мы слышим пение названной птицы, записанное заранее на природе местным биологом. Такая фишка дает детям возможность уже с малых лет узнавать то, как поет та или иная птица. Вроде бы мелочь, но как она раскрывает отношение местных жителей к своему городу и природе, которая его окружает.
История Кехра нам говорит о том, что для того, чтобы наши маленькие города развивались, нужно, чтобы были люди, которые их развивали. Без таких людей в Кехра не было бы музея, новой площади, велопроката, шикарной идеи с певчими птицами и много чего еще. В то же время мы видим, что на развитие Кехра большое влияние оказывает близость этого города к Таллинну. Следовательно, необходимо чтобы наши уездные центры не отставали, и как только они начнут развиваться и в них начнут переезжать люди, то тогда и белее маленькие города потянутся за ними.