ПУТЕШЕСТВИЕ Под Таллинном цветет влюбленный в велосипеды город, который больше не воняет

Если ехать от Кехра на поезде до следующей станции, то вы приедете в дачный поселок Википалу. Именно так называлась и станция до 2009 года, когда ее переименовали, дав современное название - Лахингувялья. Все дело в том, что на этом месте 4 января 1919 года, в период Освободительной войны, случилось ключевое сражение между силами молодой Эстонии и войсками Советской России, которые шли на восток, чтобы захватить Таллинн.

Кто знает, как бы развернулась история, если бы у эстонцев не оказался козырь в рукаве в виде бронепоезда, который массированным обстрелом превратил живую силу противника в не живую. Благодаря победе эстонцев в той битве, силы красных прекратили наступление на Таллинн, а эстонцы взяли на себя инициативу и с помощью бронепоездов расширили фронт за пределы границ Эстонии, дойдя до Риги на юге и до Петербурга на востоке.

В честь этой битвы в июне 1940 года было завершено строительство памятной стелы, но торжественно открыть ее не успели, так как красноармейцы снова вошли на территорию Эстонии, и на этот раз, задержались здесь на полвека, уничтожив памятник позору своих предшественников. После восстановления независимости встал вопрос о восстановлении памятника и начался сбор пожертвований. Торжественно новый памятник был открыт 6 января 2019 в нескольких сотнях метрах от станции.

Памятник битве под Кехра. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Вокзал стал музеем