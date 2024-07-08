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Университет естественных наук ужесточил условия поступления на топовые специальности

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Эстонском университете естественных наук (EMÜ).
Эстонском университете естественных наук (EMÜ). Фото: Margus Ansu

Популярнейшие специальности в Эстонском университете естественных наук - по-прежнему ветеринарная медицина и аграрная экономика.

На прошлой неделе в четверг завершился прием заявлений на обучение в бакалавриате и магистратуре в Эстонском университете естественных наук (EMÜ). Помимо ветеринарии, большой конкурс наблюдается на специальности аграрной экономики, геодезии, управления недвижимостью и землепользованием, природного туризма, а также экологического планирования и ландшафтного дизайна.

Руководитель учебного отдела университета Ина Ярве сообщила, что аграрная экономика и ветеринария остаются в числе самых популярных специальностей, несмотря на то, что в этом году университет ужесточил условия поступления на обе программы. «Цель этих изменений - отсеять на этапе подачи заявлений тех будущих студентов, у которых выше мотивация и лучше соответствие специальности, чтобы к учебе не относились легкомысленно в самом начале обучения», - сказала Ярве.

На программу ветеринарной медицины в этом году было подано более 250 заявлений, конкурс составляет более семи человек на место. На программу аграрного предпринимательства и финансового управления на заочном отделении претендует восемь человек на место, а на дневном отделении - 7,5 человека на место. На новой программе циклической биоэкономики конкурс составляет 3,6 человека на место.

По словам Ины Ярве, радует то, что интерес к магистратуре возрос. «В этом году подано почти на 25 процентов больше заявлений на магистерские программы по сравнению с прошлым годом. Наибольший конкурс в магистратуре наблюдается на программах экономического учета и финансового управления, экологического управления и политики, садоводства, эргономики и природного туризма», - отметила Ярве.

Вступительные экзамены в Эстонском университете естественных наук пройдут на этой неделе, а списки принятых будут опубликованы в SAIS 12 июля.

Ина Ярве просит также абитуриентов обратить внимание на то, что после зачисления необходимо в течение двух дней, не позднее 14 июля, подтвердить свое желание учиться в SAIS, иначе учебное место будет передано следующему кандидату по рейтингу. «Поэтому в середине июля следует внимательно следить за системой информации о поступлении», - добавила Ярве.

Заявления на обучение в докторантуре Эстонском университете естественных наук можно подавать до 29 июля.

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