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Гроссмейстер умер от инсульта во время партии на домашнем чемпионате

rus.postimees.ee
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Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Несколько дней назад во время матча национального первенства у бангладешского гроссмейстера Зиаура Рахмана внезапно случился инсульт, мужчина потерял сознание за столом. 50-летнего шахматиста доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Шахаб Уддин Шамим, генеральный секретарь шахматной федерации страны, рассказал AFP, что Рахман внезапно потерял сознание в 12-м туре чемпионата, во время игры против другого местного гроссмейстера, Энамула Хоссейна.

«Игроки, находившиеся в зале, и чиновники немедленно доставили Рахмана в больницу. В больнице врачи констатировали его смерть», - рассказал Шамим.

Хоссейн, игравший против Рахмана, сначала не понял, что произошло.

«Он не выглядел больным во время игры. Настала очередь моего хода, и внезапно он рухнул. Сначала я подумал, что он просто хочет взять бутылку воды», - рассказал Хоссейн.

Рахман более десяти раз становился чемпионом своей страны. Соболезнования выразила и Международная шахматная федерация ФИДЕ:

«ФИДЕ выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Зиаура Рахмана».

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