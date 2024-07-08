Гроссмейстер умер от инсульта во время партии на домашнем чемпионате

Шахаб Уддин Шамим, генеральный секретарь шахматной федерации страны, рассказал AFP, что Рахман внезапно потерял сознание в 12-м туре чемпионата, во время игры против другого местного гроссмейстера, Энамула Хоссейна.

«Игроки, находившиеся в зале, и чиновники немедленно доставили Рахмана в больницу. В больнице врачи констатировали его смерть», - рассказал Шамим.

Хоссейн, игравший против Рахмана, сначала не понял, что произошло.

«Он не выглядел больным во время игры. Настала очередь моего хода, и внезапно он рухнул. Сначала я подумал, что он просто хочет взять бутылку воды», - рассказал Хоссейн.

Рахман более десяти раз становился чемпионом своей страны. Соболезнования выразила и Международная шахматная федерация ФИДЕ:

«ФИДЕ выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Зиаура Рахмана».