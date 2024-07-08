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Сдача жилья на время летних мероприятий: что следует учитывать

rus.postimees.ee
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Аренда жилья. Иллюстративное фото.
Аренда жилья. Иллюстративное фото. Фото: www.shutterstock.com

Крупные летние мероприятия привлекают множество людей и дают владельцу недвижимости возможность подзаработать, сдавая жилье в аренду. Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова объяснила, на что следует обратить внимание, если сдаваемое в аренду жилье приобретено в кредит, и как обеспечить беспроблемный дополнительный доход.

Предоставление жилья через посреднические платформы стало активной формой предпринимательства, и часть инвестирующих в недвижимость сосредотачивается именно на предоставлении услуг краткосрочной аренды. Лето также открывает возможности тем, кто не занимается сдачей в аренду на ежедневной основе, но хочет подзаработать во время проведения крупных концертов, фестивалей или спортивных мероприятий.

Потребность в арендном жилье особенно ощущается в небольших городах и населенных пунктах, где раз в год проводится крупное мероприятие, которое просто не может быть покрыто обычным рынком услуг размещения. Скажем, шоу американских автомобилей в Хаапсалу, музыкальный фестиваль в Пярну, концерт Стинга в Тарту или Rally Estonia в Южной Эстонии могут создать гораздо более высокий спрос на жилье, чем обычно, что также увеличивает стоимость размещения.

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