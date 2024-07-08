Сдача жилья на время летних мероприятий: что следует учитывать

Предоставление жилья через посреднические платформы стало активной формой предпринимательства, и часть инвестирующих в недвижимость сосредотачивается именно на предоставлении услуг краткосрочной аренды. Лето также открывает возможности тем, кто не занимается сдачей в аренду на ежедневной основе, но хочет подзаработать во время проведения крупных концертов, фестивалей или спортивных мероприятий.

Потребность в арендном жилье особенно ощущается в небольших городах и населенных пунктах, где раз в год проводится крупное мероприятие, которое просто не может быть покрыто обычным рынком услуг размещения. Скажем, шоу американских автомобилей в Хаапсалу, музыкальный фестиваль в Пярну, концерт Стинга в Тарту или Rally Estonia в Южной Эстонии могут создать гораздо более высокий спрос на жилье, чем обычно, что также увеличивает стоимость размещения.