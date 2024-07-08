Статистика Circle K: эстонцы меньше заботятся о чистоте своих машин, чем наши южные соседи

Данные опроса проведенного компанией Circle K демонстрируют, что в целом люди в Эстонии моют свои автомобили реже, чем жители Латвии и Литвы. Если в Эстонии лишь восемь процентов заявили, что ездят на мойку хотя бы раз в неделю, то в Латвии и Литве таких респондентов вдвое больше - 16%. 45% автовладельцев в Эстонии моют машину не реже раза в месяц. В Латвии таких 61%, а в Литве 66%.

«Эта достаточно большая разница особенно интересна тем, что автопарк в Эстонии в среднем моложе, чем у наших соседей. Средний возраст транспортных средств респондентов опроса составляет в Эстонии 9,1 года, в Латвии 11,8 года и в Литве 12,1 года. Вместе с тем мы также видим четкую связь между возрастом автомобиля и мнением о том, как часто его следует мыть - особенно в Эстонии», - пояснил руководитель по автомойкам и топливу Circle K Керт Аадер.

Исследование показало, что чем старше у человека машина, тем реже он чувствует, что ее пора бы вымыть. Например, 47% тех, у кого есть автомобиль возрастом до трех лет, считали, что его следует мыть хотя бы раз в неделю. Что касается автомобилей старше 20 лет, то 35% их владельцев ответили, что машины нужно мыть столь же часто.