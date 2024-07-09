В Эстонии проведен общенациональный опрос общественного мнения, в ходе которого было опрошено 1502 жителя в возрасте от 15 лет. Заказчиком выступил отдел стратегической коммуникации Госканцелярии, опрос проходил с 12 по 18 июня через интернет и по телефону.
Соцопрос в Эстонии: среди нацменьшинств растет осуждение агрессии РФ, по теме Московского партриархата мнения расходятся
По данным опроса, удовлетворенность жизнью и экономическое благополучие жителей Эстонии по сравнению с мартом существенно не изменились: 67% довольны жизнью (в марте было 69%), и 71% считают себя хорошо справляющимися с финансовыми обязательствами (в марте было 73%).
Проблемы с финансовой состоятельностью испытывают 29% жителей (в марте было 26%). В марте доля жителей, испытывающих финансовые трудности, уменьшилась как среди эстонцев, так и среди представителей других национальностей, но к июню этот показатель среди представителей других национальностей вновь увеличился. Среди эстонцев в июне финансовые трудности испытывали 23% (в марте также 23%), а среди представителей других национальностей - 41% (в марте было 32%).
Экономическая уверенность жителей за последние полгода была нестабильной - мартовский мониторинг показал некоторое увеличение уверенности, но к июню она снова уменьшилась. Доля жителей, чувствующих экономическую неуверенность в будущем, по сравнению с мартом выросла с 45% до 51%. Среди эстонцев этот показатель не изменился значительно (42% в марте и 44% в июне), но экономическая неуверенность среди представителей других национальностей вернулась на уровень декабря (67% в декабре, 52% в марте и 65% в июне).
Общее чувство безопасности среди населения улучшилось с марта по июнь: в марте 47% граждан чувствовали себя в безопасности, а в июне этот показатель увеличился до 51%. Среди эстонцев чувство безопасности возросло с 44% в марте до 49% в июне. Среди представителей других национальностей данный показатель также вырос - с 51% в марте до 55% в июне.
Война, церковь, НАТО
Военные действия Российской Федерации (РФ) в Украине осуждают 85% жителей, 5% поддерживают действия РФ, а 10% не имеют четкого мнения. Отношение эстонцев к этому вопросу не изменилось: подавляющее большинство эстонцев (93% в марте и 95% в июне) осуждают военные действия РФ. Среди представителей других национальностей 63% осуждают военные действия РФ, 13% поддерживают, а 24% не имеют четкого мнения (в марте соответственно 56%, 11% и 33%, то есть осуждение немного увеличилось, а неопределенность уменьшилась).
Поддержка военной помощи Украине остается неизменной: 63% жителей (64% в марте) поддерживают продолжение военной помощи союзниками Украине, в том числе 79% эстонцев и 29% представителей других национальностей. По мнению 48% жителей, Эстония не должна исключать ни одного способа военной поддержки Украины (50% в марте).
Поддержка гуманитарной помощи Украине увеличилась в марте, но в июне снова снизилась (в декабре ее поддерживали 74%, в марте 79% и в июне 72% жителей). Поддержка участия Эстонии в послевоенном восстановлении Украины не изменилась (65% в марте и 64% в июне), как и поддержка санкций против России (59% жителей поддерживали санкции и в марте, и в июне).
Общая поддержка членства Эстонии в НАТО остается высокой и стабильной, составляя 77% как в марте, так и в июне. Среди эстонцев поддержка неизменно высока - 92% в обоих периодах. Напротив, среди представителей других национальностей наблюдается небольшое снижение поддержки: с 48% в марте до 46% в июне.
Отделение Эстонской православной церкви от Московского патриархата считает оправданным 61% жителей, а 23% - не оправданным. Среди эстонцев это поддерживает 77%, а среди представителей других национальностей - 29%. 52% представителей других национальностей считают это не оправданным.
Отношение к переходу на обучение на эстонском языке остается практически неизменным: в марте 76% и в июне 73% жителей считали, что переход на обучение на эстонском языке предоставляет всем детям в Эстонии, независимо от их родного языка, равные возможности для получения качественного образования на эстонском языке.
Среди эстонцев согласие с этим утверждением преобладает (86%), но среди представителей других национальностей несогласных почти столько же, сколько согласных (47% согласны и 49% не согласны, по сравнению с мартом значительных изменений нет).