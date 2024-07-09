Соцопрос в Эстонии: среди нацменьшинств растет осуждение агрессии РФ, по теме Московского партриархата мнения расходятся

Война, церковь, НАТО

Военные действия Российской Федерации (РФ) в Украине осуждают 85% жителей, 5% поддерживают действия РФ, а 10% не имеют четкого мнения. Отношение эстонцев к этому вопросу не изменилось: подавляющее большинство эстонцев (93% в марте и 95% в июне) осуждают военные действия РФ. Среди представителей других национальностей 63% осуждают военные действия РФ, 13% поддерживают, а 24% не имеют четкого мнения (в марте соответственно 56%, 11% и 33%, то есть осуждение немного увеличилось, а неопределенность уменьшилась).

Поддержка военной помощи Украине остается неизменной: 63% жителей (64% в марте) поддерживают продолжение военной помощи союзниками Украине, в том числе 79% эстонцев и 29% представителей других национальностей. По мнению 48% жителей, Эстония не должна исключать ни одного способа военной поддержки Украины (50% в марте).

Поддержка гуманитарной помощи Украине увеличилась в марте, но в июне снова снизилась (в декабре ее поддерживали 74%, в марте 79% и в июне 72% жителей). Поддержка участия Эстонии в послевоенном восстановлении Украины не изменилась (65% в марте и 64% в июне), как и поддержка санкций против России (59% жителей поддерживали санкции и в марте, и в июне).

Общая поддержка членства Эстонии в НАТО остается высокой и стабильной, составляя 77% как в марте, так и в июне. Среди эстонцев поддержка неизменно высока - 92% в обоих периодах. Напротив, среди представителей других национальностей наблюдается небольшое снижение поддержки: с 48% в марте до 46% в июне.

Отделение Эстонской православной церкви от Московского патриархата считает оправданным 61% жителей, а 23% - не оправданным. Среди эстонцев это поддерживает 77%, а среди представителей других национальностей - 29%. 52% представителей других национальностей считают это не оправданным.

Отношение к переходу на обучение на эстонском языке остается практически неизменным: в марте 76% и в июне 73% жителей считали, что переход на обучение на эстонском языке предоставляет всем детям в Эстонии, независимо от их родного языка, равные возможности для получения качественного образования на эстонском языке.

Среди эстонцев согласие с этим утверждением преобладает (86%), но среди представителей других национальностей несогласных почти столько же, сколько согласных (47% согласны и 49% не согласны, по сравнению с мартом значительных изменений нет).