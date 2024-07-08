В Тарту во время рейда выявили нелегальных работников

Миграционные чиновники Лыунаской префектуры 5 июля проверили предприятия Тартумаа, чтобы выяснить, имеют ли работающие там люди законные основания для пребывания и работы в стране, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.