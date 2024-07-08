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В Тарту во время рейда выявили нелегальных работников

BNS
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Полицейские. Иллюстративное фото.
Полицейские. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

В конце прошлой недели в ходе рейда в Тартумаа были выявлены несколько нелегальных работников.

Миграционные чиновники Лыунаской префектуры 5 июля проверили предприятия Тартумаа, чтобы выяснить, имеют ли работающие там люди законные основания для пребывания и работы в стране, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Всего было проверено восемь юридических и 55 физических лиц, и выяснилось, что трудоустройство четырех иностранцев неправильно внесено в регистр Налогово-таможенного департамента.

Информация о нарушениях передана сотрудникам Налогово-таможенного департамента.

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