В конце прошлой недели в ходе рейда в Тартумаа были выявлены несколько нелегальных работников.
В Тарту во время рейда выявили нелегальных работников
Миграционные чиновники Лыунаской префектуры 5 июля проверили предприятия Тартумаа, чтобы выяснить, имеют ли работающие там люди законные основания для пребывания и работы в стране, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.
Всего было проверено восемь юридических и 55 физических лиц, и выяснилось, что трудоустройство четырех иностранцев неправильно внесено в регистр Налогово-таможенного департамента.
Информация о нарушениях передана сотрудникам Налогово-таможенного департамента.