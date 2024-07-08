Что будет вынужден делать новый премьер для преодоления негативного наследия Каи Каллас, а от каких планов действующего кабинета министров отказаться не получится. Об этом и о том, когда в эстонской политике было нечто похожее, Rus.Postimees рассказал ответственный редактор «Радио 4», который пристально следит за внутренней политикой Эстонии, Артур Аукон.

Наступившая неделя сулит массу политических новостей. Страна готовится к отъезду Каи Каллас в Брюссель и утверждению Кристена Михала в должности премьер-министра. Профессиональные политологи, к которым обратился Rus.Postimees с вопросами о том, что с точки зрения политтехнологий необходимо делать сменщику Каи Каллас, а чего делать нельзя категорически, не спешат давать публичные советы. Коллега журналист оказался решительнее и подсказал, на что всем, кого интересует внутренняя политика Эстонии, стоит обратить внимание в ближайшем будущем.