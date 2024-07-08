Второй тур досрочных выборов в парламент Франции, вопреки прогнозам, вовсе не принес успеха ультраправому движению Марин Ле Пен, занявшему лишь третье место. Журналист Павел Соболев считает, что Эмманюэль Макрон ничуть не ошибся, назначая досрочные выборы, и его расчет на электоральную мобилизацию тех французов, которых испугает совсем уж вероятный приход к власти Ле Пен, оправдался. Итоги выборов во Франции наверняка расстроили и Виктора Орбана, а еще сильнее огорчить любителей правого популизма было бы по силам на этой неделе Джо Байдену.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Макрон опроверг некоторые упреки, теперь очередь Байдена рассеять подозрения в дряхлости
Успешное выступление «Национального объединения» в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции по времени очень близко наложилось на неутешительный для сторонников Джо Байдена первый раунд его дебатов с Дональдом Трампом. Эти два события вызвали у многих руководителей стран ЕС и НАТО сильную тревогу в отношении того, сможет ли западное сообщество сохранять единство в сдерживании и отражении цивилизационных вызовов, с которыми оно столкнулось.
И Марин Ле Пен, и Дональд Трамп не только не разделяют нынешних позиций Парижа и Вашингтона, например, в отношении военной поддержки Украины, но и в целом достаточно скептически воспринимают значение союзнических североатлантических отношений. Те люди, для которых эти отношения и лежащие в их основе ценности дороги, стали под впечатлением от этих двух событий проявлять практически панические настроения, подчеркивая, что мировой порядок - да и весь мир - находится на грани катастрофы.
Импульсивность, которой не было
При этом если Джо Байден разочаровал своей физической формой тех людей, которые на него очень сильно надеялись, и которая не давала ему стройно выражать свои мысли и порой даже понимать, о чем идет разговор, то Эмманюэлю Макрону его же сторонники стали ставить в вину чрезмерную эмоциональность при принятии решения об объявлении досрочных выборов, последовавшего после отличного результата «Национального объединения» на выборах в Европарламент.
После того как первый тур досрочных выборов во французский парламент завершился триумфом для ультраправых, Макрону на широкой основе стали инкриминировать недальновидность, не позволившую, мол, ему просчитать, что ситуация для центристских сил во Франции станет только еще хуже. Однако сегодня, когда известны результаты второго тура, у Макрона уже совсем другой образ: он кажется демиургом тонкой «многоходовки», поскольку в новом составе парламента «Национальное объединение» станет лишь третьей по представленности силой.
Разумеется, коалиция с выигравшим выборы «Новым народным фронтом» станет для Макрона тоже непростым испытанием, но совершенно очевидно, что для него она является вполне приемлемым способом не допустить перехода Франции в руки ультраправых сил. Это стало очевидным еще перед вторым туром голосования, когда в огромном количестве случаев кандидаты от «Нового народного фронта» и центристской коалиции «Вместе» Макрона стали сниматься с выборов в пользу друг друга, чтобы не допустить победы в их округе правого кандидата. Эта практика носила системный характер, что означало ее подчинение, по сути, союзническим договоренностям.
Сейчас выглядит вполне правдоподобным, что результаты первого тура досрочных выборов не только не застали Макрона врасплох, но и вовсе отвечали его ожиданиям; эти результаты показали уже настолько высокую вероятность коренного изменения как внешней, так и внутренней французской политики, что они мобилизовали прийти на выборы и тех людей, которые привыкли в последнее время пренебрегать этим правом. Иными словами, желание оказать сопротивление абсолютному злу побудило многих людей высказаться за любые силы, которые ему непримиримо оппонируют, даже если это часто происходило по принципу выбора «меньшего из зол».
Олимпиада для Макрона не испорчена
Да, вероятно, Эмманюэль Макрон мог втайне надеяться, что центристская коалиция после второго тура окажется не на втором, а на первом месте, но это был бы уже очень крупный бонус; в итоге же важнее всего то, что через несколько недель Олимпиада в Париже, возлюбленное детище Макрона, будет проходить не во Франции Марин Ле Пен, а такую Францию в целях упрощения и внутри страны, и за рубежом очень популярно называть фашистской.
После выборов в Европарламент Марин Ле Пен во многих своих заявлениях упирала на то, что, мол, теперь Европа, желая услышать настоящую волю Франции, должна будет слушать не Макрона, а как раз ее голос. Результаты евровыборов остаются такими, какими они есть, но, тем не менее, эта спесь теперь оказывается как следует сбитой.
Часть этой спеси экстраполировалась в последние недели и на венгерского премьера Виктора Орбана, чья гордая дипломатическая активность, вероятно, еще сильнее доканывала приверженцев ценностей «свободного мира», и без того уязвленных торжеством Трампа и Ле Пен. Теперь же можно не сомневаться, что Орбан полетел в Пекин с настроением куда хуже, чем было у него до вчерашних французских экзитполов. Сейчас у него уже куда меньше оснований ощущать себя принадлежащим к своего рода «лагерю победителей», определителей принципов «нового мироустройства».
Командировка, выписанная в Москве
Конечно, в действительности этих оснований и так не имелось, и «миротворческое турне» Орбана - это выписанная ему Кремлем командировка, очень встревоженным возможными новыми решениями по поддержке Украины, которые могут быть приняты участниками саммита НАТО в Вашингтоне. Страх перед ними и побудил Москву срочно изобразить возможную «мирную альтернативу», которой можно было бы соблазнить некоторых не самых твердых духом западных союзников Украины, и Орбан просто был отправлен на соответствующее задание.
Но саммит НАТО в Вашингтоне - это еще и отличная возможность на контрасте с недавним конфузом показать свои ясный рассудок и непоколебимую решимость для Джо Байдена. То есть, для этого совсем не нужно ждать второго раунда дебатов с Трампом; весь мир - это даже более подходящая аудитория для демонстрации своей исключительной духовной мощи, чем неопределившиеся в своих предпочтениях американские избиратели.