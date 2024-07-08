КОЛОНКА СОБОЛЕВА Макрон опроверг некоторые упреки, теперь очередь Байдена рассеять подозрения в дряхлости

Успешное выступление «Национального объединения» в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции по времени очень близко наложилось на неутешительный для сторонников Джо Байдена первый раунд его дебатов с Дональдом Трампом. Эти два события вызвали у многих руководителей стран ЕС и НАТО сильную тревогу в отношении того, сможет ли западное сообщество сохранять единство в сдерживании и отражении цивилизационных вызовов, с которыми оно столкнулось.

И Марин Ле Пен, и Дональд Трамп не только не разделяют нынешних позиций Парижа и Вашингтона, например, в отношении военной поддержки Украины, но и в целом достаточно скептически воспринимают значение союзнических североатлантических отношений. Те люди, для которых эти отношения и лежащие в их основе ценности дороги, стали под впечатлением от этих двух событий проявлять практически панические настроения, подчеркивая, что мировой порядок - да и весь мир - находится на грани катастрофы.

Импульсивность, которой не было

При этом если Джо Байден разочаровал своей физической формой тех людей, которые на него очень сильно надеялись, и которая не давала ему стройно выражать свои мысли и порой даже понимать, о чем идет разговор, то Эмманюэлю Макрону его же сторонники стали ставить в вину чрезмерную эмоциональность при принятии решения об объявлении досрочных выборов, последовавшего после отличного результата «Национального объединения» на выборах в Европарламент.