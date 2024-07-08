ПЕРСОНА Следующий премьер-министр Эстонии: опытный и четкий прагматик

- Подход Михала в том, что, политика такая же сложная как и жизнь, чтобы полностью ее контролировать
- Решения принимаются здесь и сейчас, исходя из имеющихся возможностей и знаний
- Может ли Михал быть таким прагматиком, что ради результатов готов отказаться от принципов?
Кристен Михал (Партия реформ) имеет репутацию великого комбинатора. Говорят, что он очень хитрый, что думает на восемь шагов вперед и играет в своей голове в многомерные политические шахматы. Что уже сегодня знает, какого партнера выкинет из коалиции в октябре 2025 года и кого возьмет вместо него. У него наверняка есть ряд многоходовых политических схем, которые он достанет из ящика в нужный момент. Даже уходящий премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) также хвалила его: «Михал гораздо сильнее в политической стратегии». Но это так себе комплимент.