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ПЕРСОНА Следующий премьер-министр Эстонии: опытный и четкий прагматик

Микк Салу
, журналист
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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Johan Elm
  • Подход Михала в том, что, политика такая же сложная как и жизнь, чтобы полностью ее контролировать
  • Решения принимаются здесь и сейчас, исходя из имеющихся возможностей и знаний
  • Может ли Михал быть таким прагматиком, что ради результатов готов отказаться от принципов?

Кристен Михал (Партия реформ) имеет репутацию великого комбинатора. Говорят, что он очень хитрый, что думает на восемь шагов вперед и играет в своей голове в многомерные политические шахматы. Что уже сегодня знает, какого партнера выкинет из коалиции в октябре 2025 года и кого возьмет вместо него. У него наверняка есть ряд многоходовых политических схем, которые он достанет из ящика в нужный момент. Даже уходящий премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) также хвалила его: «Михал гораздо сильнее в политической стратегии». Но это так себе комплимент.

Перевод: Каролийна Вертяева

Журналистам и политическим комментаторам нравится спекулировать и «анализировать». Представление о политике такое же как в захватывающей игре, полно интриг, схем и сложных лабиринтов, в которых Михал действует с особой ловкостью. Это вызывает восхищение. Это интересно, дает пищу для размышлений и позволяет спекулировать.

Реальность, однако, гораздо скучнее. Михал, напротив, все упрощает. Он не усложняет политику, а старается разложить ее на простые составляющие. Его подход основан на понимании, что, политика, как и жизнь, слишком сложна для полного контроля. Слишком много переменных, слишком много вещей, которые непредсказуемо влияют друг на друга и которыми невозможно управлять. Поэтому давайте не будем усложнять и не будем тратить свое время и ресурсы на то, что не можем предвидеть или контролировать.

Пару недель назад я спросил Михала, что будет, если в конце августа выяснится, что «Ээсти 200» выберет своим лидером Хендрика Йоханнеса Терраса, а не Кристину Каллас (с которой Михал сейчас ведет переговоры). Михал отмахнулся от вопроса: «Тогда будет видно». Это означает, что если это случится, то случится, и уже тогда будем разбираться с этим вопросом, но сейчас нет смысла забивать себе голову и тратить умственные ресурсы на гипотетические сценарии будущего.

Это не значит, что Михал не способен придумывать сложные схемы. Что он не умеет устраивать интриги. Что не может подложить «интересный» сюрприз конкуренту. Он не диванный философ и не сентименталист. Он определенно прагматик.

У председателя партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу есть привычка говорить, что политика делается в реальном времени. В этом высказывании чувствуется и стиль Михала: что было, то было, нет смысла сожалеть, и что будет, то будет, но мы не можем этого предвидеть. Поэтому принимаем решения здесь и сейчас, исходя из текущих возможностей и знаний. Если подумать об известных эстонских политиках на шкале «упрощает/усложняет», то Михал определенно все упрощает. На другом конце шкалы (по крайней мере по впечатлениям автора) находится мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), который делает политику запутанной в своей голове, иногда даже чрезмерно усложняя ее. Если он делает A, то произойдет B, что повлияет на C и запустит D, что в свою очередь...

«Мой контрольный вопрос при принятии решений: каково влияние этого решения?» - говорит Михал. Он задает этот вопрос себе. Задает его другим. Принимая решения в качестве министра. Спрашивая у однопартийцев как партийный политик. Суть в том, чтобы смести в сторону весь туман, пену и неопределенность, которые неизбежно всегда существуют, и перейти к сути: если мы сделаем это, что произойдет? Если мы вытолкнем Андруса Ансипа из списка кандидатов от Партии реформ в Европарламент, каково будет влияние этого решения? Если мы полгода будем говорить о различных налоговых изменениях, каково будет их влияние?

Михал был чрезвычайно осторожен в критике нынешнего правительства, которое пока еще находится у власти, что логично, ведь он сам член Партии реформ. Пару дней назад он сказал на Vikerraadio: «Еженедельный фестиваль предложений новых налогов нужно прекратить», - что на самом деле было довольно откровенной критикой текущей работы правительства. Это можно интерпретировать как идеологическую критику, потому что Партия реформ не может быть партией налоговой путаницы. Но это также противоречит философии управления Михала: нельзя создавать путаницу и неопределенность, что вредит всем - гражданам, предприятиям, правительству и реформистам. Решения должны быть ясными, конкретными и понятными.

Обсуждая с одним из высокопоставленных членов Партии реформ, каким лидером является Михал и каким Ханно Певкур, источник - выразил обеспокоенность, что Михал может быть таким прагматиком, что готов ради достижения результатов отказаться от своих принципов.

Это не значит, что Михал не способен придумывать сложные схемы. Что он не умеет устраивать интриги. Что не может подложить «интересный» сюрприз конкуренту. Он не диванный философ и не сентименталист. Он определенно прагматик. Пару месяцев назад, обсуждая с одним из высокопоставленных членов Партии реформ, каким лидером является Михал и каким Ханно Певкур, источник выразил беспокойство, что Михал может быть таким прагматиком, что готов ради достижения результатов отказаться от своих принципов.

В целом, стоит воспринимать высказывания и интервью Михала буквально. Если он что-то говорит, значит так он и думает. Не стоит искать скрытый смысл. Иногда такие интерпретации могут быть ошибочными, и у Михала все-таки есть какой-то скрытый замысел, но в основном самое простое толкование оказывается самым точным. Сила Михала как политика не в чрезмерных раздумьях, а именно в его умении все упрощать.

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