ПЕРСОНА Следующий премьер-министр Эстонии: опытный и четкий прагматик

У председателя партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу есть привычка говорить, что политика делается в реальном времени. В этом высказывании чувствуется и стиль Михала: что было, то было, нет смысла сожалеть, и что будет, то будет, но мы не можем этого предвидеть. Поэтому принимаем решения здесь и сейчас, исходя из текущих возможностей и знаний. Если подумать об известных эстонских политиках на шкале «упрощает/усложняет», то Михал определенно все упрощает. На другом конце шкалы (по крайней мере по впечатлениям автора) находится мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), который делает политику запутанной в своей голове, иногда даже чрезмерно усложняя ее. Если он делает A, то произойдет B, что повлияет на C и запустит D, что в свою очередь...