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МАРГУС ЦАХКНА Эстония отправляется на саммит НАТО в Вашингтоне с тремя целями

, министр иностранных дел Эстонии
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Маргус Цакхна.
Маргус Цакхна. Фото: Välisministeerium
  • Будущее Украины - в НАТО, и мы продолжим поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству
  • Союзники должны инвестировать в оборону больше, новая цель должна составить не менее 2,5% ВВП
  • Решения саммита НАТО должны доказать, что западный мир не устает и остается единым

От стартующего завтра саммита НАТО в Вашингтоне Эстония ожидает смелых решений, особенно в отношении трех ключевых моментов - поддержки Украины, укрепления оборонной и сдерживающей позиции союзников и сдерживания российской агрессии, пишет министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).

Перевод: Павел Соболев

Начну с Украины. Поскольку продолжающаяся агрессия России против Украины несет угрозу всему евроатлантическому региону, вполне естественно, что НАТО как главная организация, обеспечивающая безопасность этого региона, играет большую, чем прежде, роль в поддержке Украины и в помощи ей в победе.

Мы ожидаем от саммита четкого соглашения о том, что военная поддержка Украины со стороны союзников сохранится. Здесь ключевое значение имеют распределение бремени между союзниками, прозрачность предоставления помощи и надежность обещаний. Саммит должен послать четкий сигнал о том, что у каждого союзника есть своя роль и ответственность в помощи Украине, каждый вносит свой вклад, и Украина знает, что она может учитывать при планировании отражения агрессии.

Поддерживая Украину, союзники напрямую способствуют своей собственной безопасности. Поэтому усиление роли НАТО в вооружении Украины и в координации подготовки - это шаг в правильном направлении, и мы ждем решения на саммите о создании подразделения, соответствующего структурам НАТО. Чем яснее мы пошлем сигнал непоколебимой поддержки, тем быстрее война закончится победой Украины.

Мы также желаем, чтобы все решения, принятые на саммите, способствовали пути Украины в НАТО, поскольку только членство Украины в альянсе обеспечит долгосрочный мир в евроатлантическом регионе.

Если при разговоре об альянсе чаще всего упоминается пятая статья НАТО, то параллельно стоит вспомнить, что гласит десятая статья Североатлантического договора: «Стороны соглашения могут при единогласном решении пригласить присоединиться к соглашению все другие европейские страны, которые готовы продвигать принципы альянса и способствовать безопасности Североатлантического региона».

То, что Украина делает сейчас в противостоянии российской агрессии, является не чем иным, как непосредственным вкладом в безопасность Североатлантического региона. Будущее Украины - в НАТО, и мы продолжим поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству.

Во-вторых, усиление обороны и возможностей сдерживания у союзников. Саммит в Вашингтоне, который вот-вот начнется, сопровождается определенной торжественностью. Заслуживают празднования как 20-летие членства Эстонии в НАТО, так и тот факт, что альянс смог обеспечить безопасность своих союзников в общей сложности на протяжении 75 лет. Для того, чтобы так продолжалось и в будущем, необходимо срочно развивать военный потенциал, необходимый для реализации оборонных планов НАТО.

Эстония, Латвия и Литва разработали план, согласно которому, в частности, европейские союзники и Канада дадут на саммите политическое обещание инвестировать в развитие наиболее важных с точки зрения оборонных планов НАТО возможностей. В частности, это касается средств ПВО и дальнобойных вооружений, а также боеприпасов к ним. Европейские союзники по НАТО и Канада ясно покажут, что они берут на себя ответственность за укрепление своего оборонного потенциала, пообещав наращивать потенциал.

Однако это означает, что нужны и деньги. Эстония идет на саммит НАТО с сообщением, что нынешний согласованный уровень расходов на оборону в два процента ВВП недостаточен в имеющейся ситуации с безопасностью, союзники должны инвестировать больше, а в будущем должна быть установлена ​​новая цель - не менее 2,5 процента. Помимо прочего, это решение также будет способствовать более справедливому распределению бремени с США.

В-третьих, Россия. НАТО уже многое делает для сдерживания российской агрессии, но, учитывая постоянно меняющуюся ситуацию с безопасностью, эту работу необходимо продолжать. Россия является наиболее прямым и долгосрочным источником угрозы для альянса, что, помимо прочего, очень ярко иллюстрируется все более наглой гибридной деятельностью России на территории союзников.

Помимо России, НАТО также смотрит на тех, чьи действия позволяют России продолжать агрессию против Украины. Иран, Северная Корея и Китай помогают России обходить санкции, получать доступ к передовым технологиям, необходимым для военных операций, или снабжать Россию оружием. Чем теснее будут сотрудничать авторитарные страны, тем сильнее НАТО будет сотрдничать вместе со своими друзьями, и это продемонстрирует, прежде всего, совместное заседание в Вашингтоне с Евросоюзом и партнерами из Тихоокеанского региона.

Решения трехдневного саммита НАТО должны доказать, что западный мир не устает и остается единым. Мы продолжим искать новые возможности, чтобы помочь Украине победить, и будем всесторонне укреплять позиции союзников по обороне и сдерживанию, чтобы противостоять всем вызовам безопасности.

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