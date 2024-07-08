МАРГУС ЦАХКНА Эстония отправляется на саммит НАТО в Вашингтоне с тремя целями

Начну с Украины. Поскольку продолжающаяся агрессия России против Украины несет угрозу всему евроатлантическому региону, вполне естественно, что НАТО как главная организация, обеспечивающая безопасность этого региона, играет большую, чем прежде, роль в поддержке Украины и в помощи ей в победе.
Мы ожидаем от саммита четкого соглашения о том, что военная поддержка Украины со стороны союзников сохранится. Здесь ключевое значение имеют распределение бремени между союзниками, прозрачность предоставления помощи и надежность обещаний. Саммит должен послать четкий сигнал о том, что у каждого союзника есть своя роль и ответственность в помощи Украине, каждый вносит свой вклад, и Украина знает, что она может учитывать при планировании отражения агрессии.
Поддерживая Украину, союзники напрямую способствуют своей собственной безопасности. Поэтому усиление роли НАТО в вооружении Украины и в координации подготовки - это шаг в правильном направлении, и мы ждем решения на саммите о создании подразделения, соответствующего структурам НАТО. Чем яснее мы пошлем сигнал непоколебимой поддержки, тем быстрее война закончится победой Украины.
Мы также желаем, чтобы все решения, принятые на саммите, способствовали пути Украины в НАТО, поскольку только членство Украины в альянсе обеспечит долгосрочный мир в евроатлантическом регионе.
Если при разговоре об альянсе чаще всего упоминается пятая статья НАТО, то параллельно стоит вспомнить, что гласит десятая статья Североатлантического договора: «Стороны соглашения могут при единогласном решении пригласить присоединиться к соглашению все другие европейские страны, которые готовы продвигать принципы альянса и способствовать безопасности Североатлантического региона».