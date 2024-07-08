МАРГУС ЦАХКНА Эстония отправляется на саммит НАТО в Вашингтоне с тремя целями

То, что Украина делает сейчас в противостоянии российской агрессии, является не чем иным, как непосредственным вкладом в безопасность Североатлантического региона. Будущее Украины - в НАТО, и мы продолжим поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству.

Во-вторых, усиление обороны и возможностей сдерживания у союзников. Саммит в Вашингтоне, который вот-вот начнется, сопровождается определенной торжественностью. Заслуживают празднования как 20-летие членства Эстонии в НАТО, так и тот факт, что альянс смог обеспечить безопасность своих союзников в общей сложности на протяжении 75 лет. Для того, чтобы так продолжалось и в будущем, необходимо срочно развивать военный потенциал, необходимый для реализации оборонных планов НАТО.

Эстония, Латвия и Литва разработали план, согласно которому, в частности, европейские союзники и Канада дадут на саммите политическое обещание инвестировать в развитие наиболее важных с точки зрения оборонных планов НАТО возможностей. В частности, это касается средств ПВО и дальнобойных вооружений, а также боеприпасов к ним. Европейские союзники по НАТО и Канада ясно покажут, что они берут на себя ответственность за укрепление своего оборонного потенциала, пообещав наращивать потенциал.