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Полиция ищет пропавшего 14-летнего Рихарда

rus.postimees.ee
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Пропавший 14-летний Рихард.
Пропавший 14-летний Рихард. Фото: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летнего Рихарда, который ушел из дома в Отепя днем ​7 июля, и с тех пор о нем никто ничего не знает.

Вчера родители заявили, что понятия не имеют, где находится их сын. Мальчик никогда раньше не уходил подобным образом из дома, поэтому родители беспокоятся за ребенка и обратились в полицию за помощью в его поиске. У мальчика нет с собой телефона.

Полиция связалась с родственниками и друзьями и проверила различные возможные места его пребывания в городе Отепя, но найти мальчика пока не удалось. Мальчик также может оказаться в Тарту или Таллинне. Поиск продолжается.

Рост Рихарда - около 160 см, крепкое телосложение, стрижка «ежик». Выходя из дома, мальчик был одет в красную кофту Umbro и темные шорты, на ногах шлепанцы. Возможно,у него с собой большая спортивная сумка Nike.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем мальчике, сообщить об этом в центр экстренной помощи по номеру 112.

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