Полиция ищет пропавшего 14-летнего Рихарда

Вчера родители заявили, что понятия не имеют, где находится их сын. Мальчик никогда раньше не уходил подобным образом из дома, поэтому родители беспокоятся за ребенка и обратились в полицию за помощью в его поиске. У мальчика нет с собой телефона.

Полиция связалась с родственниками и друзьями и проверила различные возможные места его пребывания в городе Отепя, но найти мальчика пока не удалось. Мальчик также может оказаться в Тарту или Таллинне. Поиск продолжается.

Рост Рихарда - около 160 см, крепкое телосложение, стрижка «ежик». Выходя из дома, мальчик был одет в красную кофту Umbro и темные шорты, на ногах шлепанцы. Возможно,у него с собой большая спортивная сумка Nike.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем мальчике, сообщить об этом в центр экстренной помощи по номеру 112.