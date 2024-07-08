На двух томатных фермах Эстонии обнаружен опасный вирус

По словам главного специалиста отдела здоровья растений и посадочного материала Департамента сельского хозяйства и продовольствия Биргера Илау, в ходе мониторинга был взят 81 образец на 20 эстонских предприятиях, где выращивались томаты для сбыта растений, фруктов и семян. Вирус ToBRFV был обнаружен на двух производственных площадках.

«В одном случае это было небольшое количество зараженных растений, которые были произведены для продажи, в другом - производство плодов томата, которое останется под наблюдением, но в конце сезона после сбора урожая все выращенные в теплице растения будут уничтожены», - сказал Илау, по словам которого, на растениях ни одной из производственных площадок не обнаружено признаков заражения вирусом. Вирус томата не опасен для здоровья человека.

«Мы имеем дело с очень легко передающимся вирусом, в теплице вирус очень легко перенести с растения на растение инструментами или одеждой», - сказал Илау. Вирус, вероятно, попал в Эстонию с импортными семенами томатов. Устойчивые к ToBRFV сорта томатов не известны.