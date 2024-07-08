В ходе проведенного Департаментом сельского хозяйства и продовольствия мониторинга был обнаружен вирус Tomato brown rugose fruit ToBRFV на растениях томатов на двух производственных площадках.
На двух томатных фермах Эстонии обнаружен опасный вирус
По словам главного специалиста отдела здоровья растений и посадочного материала Департамента сельского хозяйства и продовольствия Биргера Илау, в ходе мониторинга был взят 81 образец на 20 эстонских предприятиях, где выращивались томаты для сбыта растений, фруктов и семян. Вирус ToBRFV был обнаружен на двух производственных площадках.
«В одном случае это было небольшое количество зараженных растений, которые были произведены для продажи, в другом - производство плодов томата, которое останется под наблюдением, но в конце сезона после сбора урожая все выращенные в теплице растения будут уничтожены», - сказал Илау, по словам которого, на растениях ни одной из производственных площадок не обнаружено признаков заражения вирусом. Вирус томата не опасен для здоровья человека.
«Мы имеем дело с очень легко передающимся вирусом, в теплице вирус очень легко перенести с растения на растение инструментами или одеждой», - сказал Илау. Вирус, вероятно, попал в Эстонию с импортными семенами томатов. Устойчивые к ToBRFV сорта томатов не известны.
В 2020 году впервые был проведен обширный мониторинг на всей территории Европейского союза, включая Эстонии. На сегодняшний день этот вирус обнаружен в большинстве стран ЕС, ранее ToBRFV обнаруживался в Эстонии в 2021 и 2022 годах. Вирус попадает в Европу с семенами томатов из стран, не входящих в ЕС, то есть третьих стран. В странах ЕС ToBRFV был обнаружен при пограничном контроле на семенах томатов, поступающих из разных стран, например Китая, Израиля, Индии, Перу, Турции, Танзании, Чили, Кении.
Хотя семена томатов, импортируемые в ЕС, должны быть протестированы на ToBRFV, Департамент сельского хозяйства и продовольствия рекомендует по возможности избегать использования семян из стран основного риска, таких как Китай, Израиль и Индия. Рекомендуется также воздержаться от посадки семян томатов, предназначенных в пищу.
Установленные Еврокомиссией меры предусматривают ежегодный мониторинг во всех государствах-членах, а также осуществление мер борьбы в случае обнаружения вредителя - зараженные растения уничтожаются, а места выращивания дезинфицируются. Плоды зараженных растений томата можно продавать в пищу, вирус не опасен для здоровья человека.
Инфекция ToBRFV может протекать бессимптомно, но в худшем случае вирус вызывает серьезные симптомы заболевания как на листьях, так и на плодах. ToBRFV вызывает мозаицизм и деформацию листьев. Чашечки становятся коричневыми и на более поздних стадиях инфекции могут засыхать. Плоды зараженных растений мельче, имеют более твердую поверхность, они бледнее, с коричневыми некротическими пятнами. Заражение ToBRFV может привести к полной потере урожая.