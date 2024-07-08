Соцдемы обсуждали возможность назначить на пост старейшины Ласнамяэ Катри Райк

«Мы обсуждали этот вопрос с мэром Таллинна Евгением Осиновским, но это невозможно, поскольку на следующих местных выборах я планирую снова баллотироваться в Нарве. А одновременно работать в Таллинне и готовиться к выборам в Нарве не получится», - отметила Райк, которая сейчас является оппозиционным депутатом Нарвского горсобрания.