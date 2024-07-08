Социал-демократическая партия рассматривала возможность назначить на пост старейшины столичного района Ласнамяэ бывшего мэра Нарвы Катри Райк, но та не посчитала возможным работать на этой должности, передает Rus.ERR.
Соцдемы обсуждали возможность назначить на пост старейшины Ласнамяэ Катри Райк
«Мы обсуждали этот вопрос с мэром Таллинна Евгением Осиновским, но это невозможно, поскольку на следующих местных выборах я планирую снова баллотироваться в Нарве. А одновременно работать в Таллинне и готовиться к выборам в Нарве не получится», - отметила Райк, которая сейчас является оппозиционным депутатом Нарвского горсобрания.
Ранее соцдемы говорили, что рассматривают старейшину Ласнамяэ и как своего кандидата на выборах в Таллиннское городское собрание в октябре 2025 года. «Я в Таллинне баллотироваться не планирую», - заявила Райк.