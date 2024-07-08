Теплая погода и дожди поспособствовали распространению насекомых и болезней растений

Средняя температура воздуха в июне была выше нормы. Полевые станции Paul-Tech не зафиксировали ни одной ночи, когда температура опускалась ниже 0 градусов. Самая низкая температура была зафиксирована 7 июня в деревне Ворсти в Ляэне-Вирумаа, тогда было только +0,4 градуса.

Первая и последняя половина месяца были жаркими и растения испытывали тепловой стресс, осадки также ограничили работы по защите растений. Теплый май подготовил почву для обилия насекомых, а июнь принес новых вредителей: от тли до картофельных жуков. Насекомые были во всех культурах. Теплая и влажная погода способствовала и развитию болезней растений.

Ливни в первой половине июня сделали карту почвенных вод Paul-Tech неоднородной. В течение месяца показатель влажности почвы был самым низким на Сааремаа и Юго-Восточной Эстонии, где редкие дожди не помогли облегчить засуху. Наибольшее количество влаги было в Пярнуском уезде, где осадки в начале месяца подняли показатель влажности почвы в некоторых местах до предела насыщения, что способствовало росту травы. В то же время дожди мешали заготовке силоса и сена.

Равномернее всего осадки распределились 19 июня, после чего карта почвенных вод материковой Эстонии на пару дней стала более равномерной, за исключением юго-восточного угла, затем уровень почвенной воды постепенно снижался до конца месяца, вновь достигая в некоторых местах уровня засухи.

Июньские дожди и питательные вещества в почве стимулировали уже пораженные растения озимого рапса растить новые стебли, и поля снова зацвели. На разных стадиях развития стебли созревают неравномерно, что может повредить урожаю и его качеству. Дожди способствовали быстрому росту яровых культур.