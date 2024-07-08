В Таллинне начинают строить новое школьное здание

В этом месяце начнутся работы по строительству нового современного учебного здания и спортзала Таллиннской реальной школы, что осуществит давнюю мечту школьной общины о расширении школьного здания.

Согласно договору, подписанному столичным департаментом городского имущества и компанией Nordlin Ehitus OÜ, строительные работы должны быть завершены летом 2026 года, чтобы осенью того же года школьная семья могла начать новый учебный год уже в новом помещении.

По словам вице-мэра Таллинна Вильяра Яаму, историческое здание Таллиннской реальной школы было отремонтировано в 2000 году, но школьное сообщество из-за нехватки места с нетерпением ждало расширения уже с 1980-х годов. «В январе этого года Таллиннская реальная школа, первое здание Таллинна, специально спроектированное как школа, отметила свое 140-летие, и строящееся новое современное учебное здание станет своего рода символическим мостом, соединяющим настоящее и историю», - сказал Яаму.

По словам вице-мэра, таким образом, новая пристройка к школьному зданию является достойным дополнением к сердцу города, поскольку здания создают три пространственных элемента: старое историческое и новое современное школьное здание, в также галерею, которая их соединяет. «Для пристройки здания выбраны наиболее рациональные решения, типичные для Таллиннской реальной школы, подчеркивающие историческую преемственность и крепкие традиции учебного заведения», - указал Яаму.

Новое помещение рассчитано на учащихся 1-4 классов, которые до сих пор учились в небольшом здании во дворе. В школе также появится современный спортивный центр и просторная столовая, а на верхних этажах пристройки добавятся кабинеты физики, химии и биологии с лабораториями, центр компетенций, а также классы технологического образования.

Минималистский фасад нового здания соответствует архитектуре старого здания, вертикальный бетонный элемент пространственно глубок и оживляет фасад, но также и выполняет практическую функцию защиты от солнца и повышения энергоэффективности. Пространственно пристройка представляет собой объемную альтернативу существующему зданию, продолжающую принципы старого здания на современный манер, и в то же время соответствующую современному подходу к обучению.

Пристройку спроектировала компания Molumba OÜ (архитекторы Карли Луйк и Йохан Тали), общая стоимость проекта составит 22,3 млн евро.

На время строительных работ учащиеся 1-6 классов Таллиннской реальной школы будут учиться в помещении на улице Роозикрантси, в учащиеся 7-9 классов - в здании на пересечении улиц Харью и Мюйривахе.