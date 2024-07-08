Опрос: почти половина инженеров недавно задумывалась о смене места работы, причем основная причина не в зарплате

«По словам инженеров, основной причиной мыслей о смене работы является невозможность дальше развиваться на нынешней должности - это отметили 41% респондентов, задумавшихся о смене места работы. 36% назвали причиной низкую зарплату. Четверть респондентов назвала причиной своих мыслей об уходе рабочую среду и напряженную работу», - рассказал исполнительный директор Estanc Прийт Халдма.

«Учитывая связанный с деятельностью инженера стресс, 42% доля имеющих мысли уйти с работы, не кажется нелогично высокой, но это, безусловно, важная проблема для всей отрасли», - констатировал он.

Халдма отметил, что благодаря своему опыту инженеры остаются мотивированы в первую очередь интересными проектами. Кроме того, Халдма обратил внимание на изменение удовлетворенности инженеров в зависимости от перемен в руководстве на различных уровнях. По его мнению, хороший руководитель отдела может сделать интересными даже самые сложные проекты, обозначить перспективу и предложить поддержку при возникновении затруднений.

Опрос показал, что мысли о смене работы чаще всего появляются у людей на третьем десятке лет - сменить работу подумывали 62% респондентов в этой возрастной группе. По словам Халдма, это время, когда человек обычно собирается сделать еще один шаг в карьере. Например, после окончания университета многие долгое время остаются на одном рабочем месте, и в их карьере возникает ощущение застоя. В качестве еще одной причины ухода люди называют личные факторы, заключающиеся в желании более гибкого графика или необходимости зарабатывать больше денег для поддержки семьи.

«Заработная плата, безусловно, является важным фактором, и из-за роста стоимости жизни ей стали уделять больше внимания. Вместе с тем, если человек задумывается о смене работы, причина, как правило, не только в деньгах», - добавил Халдма.

Опрос по заказу Estanc был проведен исследовательской фирмой Norstat в конце мая 2024 года. Были опрошены в общей сложности 92 инженера-механика и теплотехника.